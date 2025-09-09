Alkollü şahıs mahalleyi birbirine kattı! O anlar kamerada

Bartın'ın Hendekyanı Caddesi üzerinde bulunan 2 alkollü şahıs caddeyi birbirine kattı. Ayakta bile durmakta zorlanan iki kafadar kimi zaman yol ortasına çıkıp, trafiği aksattı, kimi zaman ise komik anlara neden oldu. Bazen de yol ortasında ya da kaldırımda oturup, yatan şahıslar, çevredeki vatandaşların da tepkisine neden oldu. Şahıslar, tepkiler üzerine ise birbirlerini motivasyon sağlayarak, teselli etti. Olay yerine gelen ambulansı gören şahıslardan biri oturur halde ambulansa doğru gitmeye çalıştı. Şahıs olay yerine gelen sağlık ekibinin yardımıyla ambulansa bindirildi. Üzerinde kimlik bulunmaması nedeniyle ismi belirlenemeyen aşırı alkollü şahıs, ambulansla hastaneye götürüldü. Diğer alkollü şahıs E.S. ise vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarısı ile bölgeden uzaklaştırıldı.