Faizsiz kredi diye tıkladı, elindeki de gitti! Dolandırıcıların akıl almaz oyunu: Vergi borcu ödediler

İzmir’de yaşayan 59 yaşındaki iş insanı Gülten Ünveren, sosyal medyada gördüğü “faizsiz kredi” reklamına tıklayınca olanlar oldu... Büyük bir dolandırıcılığın hedefi olan Ünveren, “hemen başvur” butonuna bastıktan kısa bir süre sonra dolandırıcılar tarafından telefonla arandı. Önce Ünveren’e kullanabileceği sözde kredi tutarını bildiren dolandırıcılar, ardından da mobil bankacılığa giriş yaparak bazı işlemler yapmasını istedi. Talimatları yerine getiren Ünveren, mobil bankacılık uygulamasına giriş yaptı.

VERGİ BORCU ÖDEDİLER

Ünveren’in hesabından sanal kredi kartı oluşturan dolandırıcılar, mevcut kredi kartındaki 800 bin TL’lik limiti bu karta aktardı. Ünveren, tüm bu işlemleri telefonuna gelen onay bildirimleri aracılığıyla farkında olmadan onayladı. Sanal kart bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, İstanbul Esenyurt Vergi Dairesi’nde borcu bulunan bir mükellefin 709 bin TL’lik vergi borcunu bu kartla ödedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İkinci bir işlemle 89 bin TL’lik başka bir vergi borcunu ödemeye çalıştıkları sırada durumu fark eden Ünveren, hemen telefonunu kapatarak bankayı aradı. İddiaya göre banka, herhangi bir şüpheli işlem tespit edilmediğini belirterek görüşmeyi sonlandırdı. Dolandırıldığını anlayan Gülten Ünveren, avukatıyla birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

"BİR GÜVENLİK ZAFİYETİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Müvekkili Gülten Ünveren ile birlikte savcılığı gelip suç duyurusunda bulan Avukat Seçil Tercan, "Ustaca yapılan bir dolandırıcılıkla, el çabukluğu ve sistemli hareket ederek kendisi dolandırılmıştır. Zira kredi kartından oluşturulup sanal kart aracılığıyla çekilen limit, bankanın limiti olarak vergi dairesine yatırılmaktadır. Vergi dairesine paranın yatırılması ne anlama geliyor? Bu kişilere ulaşmamızın zor olması ve paraların farklı farklı kişilerin hesaplarına geçmesi nedeniyle tekerrür hükümleri oluşmamaktadır. Yargılama sırasında bu dolandırıcıların yakalanması halinde daha az ceza almaları için böyle bir sistem kurulmuştur. Tecrübelerimize dayanarak ve kanaatimizce, vergi dairesine paranın yatırılması; halk arasında ‘para kırdırma' olarak bilinen, şahıslardan düşük miktarda para alınıp bu parayla onların yüksek vergi borçlarının ödenmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Günümüzde dolandırıcılar bu yöntemi kullanmaktadır. Öncelikle savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Para henüz provizyondayken, yani işlem onaylanmamışken bankaya da başvurduk. Ancak banka işlemi durdurmadı. Bu durumun bir güvenlik zafiyeti olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bankaya karşı hukuki yollara da başvuruyoruz ve tazminat davası açıyoruz" ifadelerini kullandı.