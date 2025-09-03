Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı! MEB'den çarpıcı araştırma

Ortaokul ve ortaöğretim öğrencileriyle yapılan araştırma ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Dijital ortamın şiddet algısını değiştirdiği ortaya çıktı. Araştırmaya göre, fotoğraf beğenmemek ve mesaj grubundan çıkarılmak şiddet olarak görülüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı! MEB'den çarpıcı araştırma
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 09:05
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 09:08

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencileri üzerinde Algısı Araştırması gerçekleştirildi. Ortaya çıkan sonuçlar ise bir hayli ilginç. Elde edilen verilerle şiddetin dijital medyada yön değiştirdiği belirlendi. Çocuklar artık osyal medyadaki fotoğraflarının kasten beğenilmemesini şiddet sayıyor. İşte detaylar...

Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı! MEB'den çarpıcı araştırma

FOTOĞRAF BEĞENMEMEK ŞİDDET

kapsamında elde edilen bazı bulgular şu şekilde:

Bir gönderisini kasten beğenmemek ortaokul öğrencilerinin yüzde 16.6'sı, ortaöğretim öğrencilerinin ise yüzde 15.9'u, sosyal medya gönderisindeki beğeniyi kasten geri çekmek ortaokul öğrencilerinin yüzde 17.5'i, ortaöğretim öğrencilerinin ise yüzde 17.3'ü tarafından şiddet olarak görüldü.

Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı! MEB'den çarpıcı araştırma

ARTIK BUNLAR DA ŞİDDET SAYILIYOR

Dijital ortamda bir gruptan çıkarılmak ortaokul öğrencilerinin yüzde 88.5'i, ortaöğretim öğrencilerinin ise yüzde 92.3'ü, dijital ortamlarda bir gruba alınmamak ortaokul öğrencilerinin yüzde 19.9'u, ortaöğretim öğrencilerinin ise yüzde 21.8'i tarafından şiddet şeklinde adlandırıldı.

Özel bilgi/fotoğrafların internet ortamında paylaşılması ile ilgili tehdit edilmek ortaokul öğrencilerinin yüzde 88.5'ine, ortaöğretim öğrencilerinin ise yüzde 92.3'üne göre şiddet.

Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı! MEB'den çarpıcı araştırma

Dijital ortamlarda gruplara alınmadığınız oldu mu sorusuna kızların yüzde 49.3'ü, erkeklerin yüzde 42.5'i "Evet" yanıtı verdi. Bir arkadaşınızın sosyal medya gönderilerinizdeki beğenisini kasten geri çektiği oldu mu sorusunu kızların yüzde 38.1'i, erkeklerin yüzde 28.8'i "Evet" diye yanıtladı.

Bir arkadaşınızın sosyal medya gönderinizi kasten beğenmediği oldu mu sorusuna kızların yüzde 51.2'si, erkeklerin yüzde 35.4'ü "Evet" cevabını verdi. Sosyal medyada diğerleri gibi davranma konusunda kendinizi baskı altında hissettiğiniz oldu mu sorusunda kızların yüzde 36.1'i, erkeklerin yüzde 29.5'i "Evet" seçeneğini işaretledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tramvay yolunda feci kaza! Otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Daha 16 yaşındaydı! Hiranur cinayetinde korkunç ifadeler: Her şeyi itiraf etti
ETİKETLER
#sosyal medya
#şiddet
#öğrenciler
#araştırma
#beğeni
#Dijital Medy
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.