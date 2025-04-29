Geceleri seviyor, çok hızlı hareket ediyor! Türkiye'de yeni

Türkiye'de buzul dönemlerinde dağlarda yüksek rakımlarda izole olan yeni bir ''böğ'' türü keşfedildi. Hakkari'de yapılan keşfe ilişkin uzmanlar bilgi verdi. Halk arasında örümcek olarak bilinen yeni türün bilim dünyasında tanıtıldığı açıklandı.

Tarihi yapıların, eski çağlara ait değerli eşyaların keşfedildiği Türkiye’de bu kez yeni bir canlı türünün keşfi heyecanlandırdı. Hakkari Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melek Erdek tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında "böğ" türü keşfedildi.

YENİ ''BÖĞ'' TÜRÜ KEŞFİ HEYECANLANDIRDI

Üniversiteden yapılan açıklamada, Erdek'in yeni "böğ" türünü Cilo ve Sat Dağları ile Büyük Sat Gölü yakınlarında, 2 bin 938 metre yükseklikte tespit ettiği bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdek, Hakkari'nin dağlık yapısıyla çok sayıda tek dağ endemiği türlere ev sahipliği yaptığını belirtti.

Erdek, bu canlıların buzul dönemlerinde dağların zirvelerine çekilerek yüksek rakımlarda izole olduklarını ve küçük popülasyonlar şeklinde türleştiklerini kaydetti.

ZEHİRSİZ CANLILAR

"Böğ"ler halk arasında örümcek ya da böcek olarak bilinse de bu türün zehirsiz canlılar sınıfına girdiği aktarıldı. Erdek, yeni türün "Arthropoda Selecta" dergisinde yayımlanarak bilim dünyasına tanıtıldığını ve "Gylippus (Paragylippus) Ozdinci" adıyla literatüre kazandırıldığını ifade etti.

Dünyada 153 cinste toplanan yaklaşık 1000'den fazla türü var. Çok hızlı hareket eden bu hayvanlar daha çok gece ortaya çıkıyor.