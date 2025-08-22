Gelin alma merasimini kana buladılar! Magandaların tetiğe peş peşe bastığı anlar kamerada

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir evde yapılan gelin alma merasiminde 2 kişi tarafından tarlaya doğru ateş açıldı. Magandaların ateşlediği kurşunlar Fuat Han (43), B.S.T. (16) ve Z.S. (31) isimli vatandaşlara isabet etti.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Fuat Han kaldırıldığı Kaşüstü Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken diğer 2 yaralının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Düğünde ateş ettikleri belirlenen ve Özel Hareket polisi olduğu öğrenilen Y.E.B. (27) ve akrabası M.B. (47) olay sonrası jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

O ANLAR DRONE KAMERASINDA

O anlar düğünü kayda alan dron kamerası tarafından kayda alındı. Olay sonrası Y.E.B.'nin çığlıklar üzerine panik içinde hızla koştuğu gözlendi.