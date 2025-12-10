Yok böyle sahtecilik! Ayçiçek yağı diye su göndereceklerdi

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine Adana-Mersin yolu Huzurkent mevkiinde bulunan bir depoya operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramalarda, ayçiçeği yağı etiketiyle ambalajlanmış ancak içi su-yağ karışımıyla doldurulduğu belirlenen 3 bin 650 adet 20 litrelik bidon bulundu.

NUMUNELER İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Zabıta ekiplerinin Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü çalışmada, şüpheli bidonlardan alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Analizlerde tüm ürünlerin yağ yerine su-yağ karışımı içerdiği tespit edildi. Ürünlerin yurt dışındaki firmalara gerçek ayçiçeği yağı gibi pazarlanmak üzere hazırlandığı belirlendi.

TAMAMINA EL KONULDU

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, halk sağlığını ve tüketici güvenliğini tehdit eden her türlü girişimle mücadele ettiklerini belirterek, "Depoda yaptığımız incelemelerde bidonlara ayçiçeği yağı yerine su konduğunu gördük. Ambalaj üzerindeki bilgilerde firmanın sahte olduğunu tespit ettik. Ürünlerin tamamına el koyarak geri dönüşüm tesisine göndereceğiz. Sahte firmayı maliyeye bildireceğiz ve sürecin takipçisi olacağız" dedi. Sivaslıoğlu, firmanın da sahte olduğunu ifade etti. Ele geçirilen sahte ürünlerin piyasa değerinin milyonlarca lira olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.