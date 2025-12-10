Menü Kapat
11°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Güvenlikli sitede köpek saldırısı! 'Öyle bir ısırmış ki kemikleri görünüyordu'

İstanbul Başakşehir'de sitede güvenlik görevlisi Semih Anıl Cansız, site sakini kadının Golden cinsi köpeği tarafından saldırıya uğradı. Kolundan yaralanan adam hastaneye giderek tedavi oldu. Tedavisinin ardından taburcu olan Cansız, polis merkezine giderek köpeğin sahibi olan site sakininden şikayetçi oldu.

Saldırı, 1 Aralık Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında İstanbul Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre sitede özel güvenlik olarak çalışan Semih Anıl Cansız, site sakinlerinden Demet D.K. isimli kadının Golden cinsi köpeği tarafından saldırıya uğradı. Cansız, köpeğin saldırısı karşısında büyük bir şok geçirdi. Kolundan yaralanan Semih Anıl Cansız, durumu site müdürüne haber verdikten sonra hastaneye gitti. Tedavisinin ardından taburcu olan Cansız, polis merkezine giderek köpeğin sahibi olan site sakininden şikayetçi oldu.

Güvenlikli sitede köpek saldırısı! 'Öyle bir ısırmış ki kemikleri görünüyordu'

"AĞZI AÇIK GEZDİRİYORDU"

Semih Anıl Cansız'ın babası İbrahim Cansız yaşanan olayı anlatarak, "Olay 1 Aralık'ta saat 22.30 sıralarında oldu. Oğlum Başakşehir'de bir sitenin güvenlik görevlisi. Site yönetiminin önünden ihtiyaç molası için giderken site sakininin Golden cinsi köpeği ağzı açık bir şekilde gezdirirken arasında mesafe olmasına rağmen çocuğa saldırıyor. Saat 00.00 gibi haberim oldu.

Güvenlikli sitede köpek saldırısı! 'Öyle bir ısırmış ki kemikleri görünüyordu'

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Esenyurt Devlet Hastanesi'ne getirildi. Oradan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kolundan kapmış. Kolundaki kesik yaklaşık 4,5 santim. Kemiğe kadar. Altlarında diş izleri var. Kolun alt tarafından kapsa tamamen kasları koparacak. Site, güvenlikli bir site. Nasıl oluyor da bu saldırgan köpekleri serbest bırakabiliyorlar? Hastanede işlemleri bittikten sonra emniyet güçlerine şikayette bulunduk. Şu anda hemen hemen her gün hastaneye götürüyoruz. Pansuman için. Bu site sakini hakkında davacıyız. Sonuna kadar gideceğiz" dedi.

Güvenlikli sitede köpek saldırısı! 'Öyle bir ısırmış ki kemikleri görünüyordu'
