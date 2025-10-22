Görenleri hayrete düşüren adet! Bu düğünde dans etmeyenler soluğu yalakta alıyor

Mahalle sakinleri Türk bayrağı açıp davul zurna çalarak damadın akrabalarını evlerinde ziyaret ediyor. Sini çıkarma adeti öncesi, yüzlerini siyaha boyayarak dayı başı olarak adlandırılan mahalleden 4 genç, davul ve zurna ile dans ederek düğüne gelenleri eğlendirmeye başlıyor.

SİNİLER BEĞENİLMEZSE CEZA VAR

Gelin ve damada hediye edilmek üzere gıda, giyecek ve çeşitli hediyelerin yer aldığı sini ev sahibinden teslim alınıyor. Eğer sini hazırlanmadıysa ya da siniye yeterli özenin gösterilmediği görülürse mahalle gençleri muhtarın tespiti ile akrabaya bir ceza kesiyor.

İLGİSİZ AKRABALAR DA CEZALANDIRILIYOR

Düğün sırasında oynamamak, yemek dağıtımına yardım etmemek ve düğüne geç gelmekte ceza gerektirebiliyor. En yaygın ceza ise mahalledeki su dolu yalağa atılmak.

Mahallelinin kucaklayarak yalağa attığı 'ilgisiz akrabanın ıslandıktan sonra davul zurna eşliğinde oynaması düğünlere renk katıyor. Su dolu yalağa atılan akrabalar ise çıktıktan sonra davul zurna eşliğinde meydanda oynuyor. Mahalle sakinleri de bu güzel ve eğlenceli geleneği keyifle evlerinin balkonlarından izliyor.