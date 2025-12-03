Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Avatar
Editor
 Ceyda Altun

Görme engelli Mehmet bölümünü dereceyle bitirdi! Tam 4 enstrümanda ustalaştı

Elazığ'da yaşayan Mehmet Dabakoğlu, ailesinin desteğiyle bu yıl üniversiteden dereceyle mezun oldu. Fırat Üniversitesi'nde konservatuvar bölümünü başarıyla bitirdi. Dört enstrümanda ustalaşan Mehmet, ilerde ünlü bir sanatçı olmak istiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile Mehmet'in 10 Aralık'ta olan doğum gününü ve dereceyle bitirdiği okulunu kutlamaya geldi. Mehmet ise bu kutlamaya mini konserle eşlik etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 12:59

Elazığ'da yaşayan Yaşar ve Şenay Dabakoğlu çiftinin görme engelli oğulları Mehmet Dabakoğlu, ailesinin desteğiyle 13 yaşından itibaren alanında kendisini geliştirdi. Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuarı'nı kazanan Dabakoğlu, özel öğrenci statüsüyle Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na geçerek eğitimine burada devam etti. Geçtiğimiz yıl fakülte üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza atan Dabakoğlu, ney, piyano, org ve çeşitli ritim sazlarını ustalıkla çalıyor.

Görme engelli Mehmet bölümünü dereceyle bitirdi! Tam 4 enstrümanda ustalaştı

MEHMET'İ ZİYARETE GELDİLER

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün ve beraberindeki heyet, 3 Aralık Dünya Günü ile Mehmet'in 10 Aralık'taki doğum günü dolayısıyla Dabakoğlu ailesini ziyaret etti. Ziyarette Mehmet'in ney ve piyano başta olmak üzere çeşitli enstrümanlarla verdiği mini konserin ardından doğum günü pastası kesildi.

Görme engelli Mehmet bölümünü dereceyle bitirdi! Tam 4 enstrümanda ustalaştı

YAŞADIĞI ENGELLERE RAĞMEN PES ETMEDİ

Engelli bireylerin yaşamda birçok engelle karşılaştığını ancak destek verildiğinde her alanda başarıya ulaşabildiklerini vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, "Engelli bireyler fiziksel, zihinsel ve duygusal açıdan zorluklar yaşayabiliyor. Biz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle hem farkındalık oluşturmak hem de imkan tanındığında, destek sağlandığında ve güvenildiğinde her şeyin üstesinden gelebileceklerini göstermek istedik. Bugün Mehmet kardeşimizin yanındayız. Yaşadığı engellere rağmen pes etmeyen, çalışan, toplumsal yaşama entegre olan Mehmet, Fırat Üniversitesi Müzik Bölümü'ne girerek dereceyle mezun oldu. Kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ailesine de verdikleri örnek destekten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Görme engelli Mehmet bölümünü dereceyle bitirdi! Tam 4 enstrümanda ustalaştı

İLK MEZUN ÖĞRENCİ OLDU

Oğlunun müziğe 13 yaşında başladığını belirten baba Yaşar Dabakoğlu, "Mehmet, bu yıl Fırat Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nü üçüncü olarak bitirdi ve mezun ilk engelli öğrenci oldu. Ona destek olmak için biz de eşimle birlikte müziğin içine girdik. Asıl çalgısı ney ve bunun yanında piyano, org ve ritim sazları çalıyor. Günde 4-6 saat çalışıyoruz. Müzik Mehmet için bir terapi gibi. Engelli bireylerin müzikle uğraşmasını öneriyorum" diye konuştu.

Görme engelli Mehmet bölümünü dereceyle bitirdi! Tam 4 enstrümanda ustalaştı

"DÖRT ENSTRÜMAN ÇALIYORUM, HEDEFİM İYİ BİR MÜZİSYEN OLMAK"

Mehmet Dabakoğlu da, "Konservatuvar öğrencisiyim. Ney, piyano, bendir ve org çalabiliyorum. Dört enstrüman çalıyorum. Hedefim iyi bir müzisyen olmak. Geldiğiniz için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Dünya Engelliler Günü’nde engelli memurlara tatil mi?
#müzik
#engelliler
#neymar
#başarı
#Piyano
#Yaşam
