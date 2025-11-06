Menü Kapat
17°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Haber alınamayan çocuk, ekipleri harekete geçirdi! Eve girenler gözlerine inanamadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde evinde bir süredir haber alınayan çocuk ekipleri alarma geçirdi. İhbar üzerine eve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber alınamayan çocuk, ekipleri harekete geçirdi! Eve girenler gözlerine inanamadı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 13:58

'nın ilçesinde sokakta bulunan 3 katlı binanın 3’üncü katında meydana ilginç bir yaşandı.

ÇOCUĞA ULAŞAMINCA İTFAİYE HABER VERDİLER

Evde yalnız olduğu düşünülen çocuğa ulaşamayan komşuları durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine adrese ekipleri sevk edildi.

Haber alınamayan çocuk, ekipleri harekete geçirdi! Eve girenler gözlerine inanamadı

TELEVİZYON İZLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ekipler kapıyı çaldıktan sonra evden sesleri geldiğini fark etti. Bir süre daha kapıyı çalan ekiplere kapıyı açan çocuğun televizyon izlediği ortaya çıkınca herkes rahat bir nefes aldı.

ETİKETLER
#çocuk
#itfaiye
#televizyon
#antalya
#olay
#Alanya
#Yaşam
