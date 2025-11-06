Haber alınamayan çocuk, ekipleri harekete geçirdi! Eve girenler gözlerine inanamadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sokakta bulunan 3 katlı binanın 3’üncü katında meydana ilginç bir olay yaşandı.

ÇOCUĞA ULAŞAMINCA İTFAİYE HABER VERDİLER

Evde yalnız olduğu düşünülen çocuğa ulaşamayan komşuları durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

TELEVİZYON İZLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ekipler kapıyı çaldıktan sonra evden televizyon sesleri geldiğini fark etti. Bir süre daha kapıyı çalan ekiplere kapıyı açan çocuğun televizyon izlediği ortaya çıkınca herkes rahat bir nefes aldı.