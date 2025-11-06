Haber alınamayan çocuk, ekipleri harekete geçirdi! Eve girenler gözlerine inanamadı

Kategoriler
Antalya'nın Alanya ilçesinde sokakta bulunan 3 katlı binanın 3’üncü katında meydana ilginç bir olay yaşandı.
Evde yalnız olduğu düşünülen çocuğa ulaşamayan komşuları durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler kapıyı çaldıktan sonra evden televizyon sesleri geldiğini fark etti. Bir süre daha kapıyı çalan ekiplere kapıyı açan çocuğun televizyon izlediği ortaya çıkınca herkes rahat bir nefes aldı.