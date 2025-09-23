Menü Kapat
TGRT Haber
26°
 Özge Sönmez

Hakkari'de esrarengiz vadi! Hem ölüm hem de şifa saçıyor: 'Sesler geliyor, çok ürkütücü'

Hakkâri'nin Akbulut köyüne bağlı Demirli mezrasında bulunan bulunan gizemli vadi yaydığı kötü koku ile endişeye neden oluyor. Şifalı olduğu iddia edilen kükürtlü su ve çamur hayvanlar için ise tam bir ölüm tuzağı. Çevre halkı bölgeyi ürkütücü bulurken, jeolojik bir inceleme yapılması talep ediliyor. İşte detaylar...

Hakkari'de esrarengiz vadi! Hem ölüm hem de şifa saçıyor: 'Sesler geliyor, çok ürkütücü'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
11:39
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
11:43

Hakkâri- karayolunda bulunan esrarengiz vadi hem bölge halkının hem de yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor. Bölgeden geçenlerin ağır ve kesin bir koku aldıklarını söyleyen Hakkâri Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Siyabent Bozkurt durumun daha sonradan anlaşılabildiğini belirtti. Kötü kokunun nedeninin kükürt kaynaklı olduğunu belirten Bozkurt, "Yıllarca bu vadinin yanından geçerken aracın içine sinen kokudan şikâyet ederdik. Meğerse bu koku yer altından çıkan hava ve kükürtten yayılıyormuş. Hava yer yer basınçla çıkıyor, sesler duyuluyor. Gerçekten ürkütücü" dedi.

Hakkari'de esrarengiz vadi! Hem ölüm hem de şifa saçıyor: 'Sesler geliyor, çok ürkütücü'

SU İÇEN HAYVANLAR ÖLÜYOR

Vadideki kükürtlü suyun ve çamurun insanlar üzerinde olumlu etkiler bıraktığı ileri sürülürken, aynı suyu içen birçok kuşun ise telef olduğu gözlemlendi. Özellikle keklik ve şahin gibi kanatlı hayvanların bu suyu içtikten sonra öldüğü bildiriliyor.

Hakkari'de esrarengiz vadi! Hem ölüm hem de şifa saçıyor: 'Sesler geliyor, çok ürkütücü'

"Yüzlerce kanatlı kuş susuz kalınca bu sudan içmiş ve telef olmuş. Ancak insanlar buraya gelip çamur banyosu yapıyor, özellikle cilt rahatsızlığı olanlar şifa bulduklarını söylüyor" diyen Bozkurt, yetkililerin bölgeye acilen müdahale etmesi gerektiğini belirtti.
Bozkurt, hem hayvanlar için tehlike arz eden durumun araştırılmasını hem de şifalı olduğu düşünülen suyun değerlendirilmesini istediklerini belirterek, "Yer altından gelen basınçlı hava ve kötü koku, deprem riskiyle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar tarafından jeolojik bir inceleme yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Hakkari'de esrarengiz vadi! Hem ölüm hem de şifa saçıyor: 'Sesler geliyor, çok ürkütücü'

BÖLGEYE KAPLICA TALEBİ

Bölge halkı ise bu doğal kaynağın kontrol altına alınarak bir kaplıca tesisi haline getirilmesini ve bölgenin sağlık turizmine kazandırılmasını talep ediyor. Böyle bir yatırımla hem istihdamın artacağı hem de Hakkâri'nin potansiyelinin değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

Hakkari'de esrarengiz vadi! Hem ölüm hem de şifa saçıyor: 'Sesler geliyor, çok ürkütücü'
