Editor
 | Özge Sönmez

Hastanelerde yeni dönem! 81 ilde uygulama başlıyor: Artık anında çözülecek

Kamu hastanelerinde yeni bir döneme giriliyor. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından pilot bölge olarak belirlenen illerde bulunan hastanelerde hizmete alınan 'QR Kod Temizlik Uygulaması' tüm yurtta uygulanacak. Böylelikle temizlik ihtiyaçları personele anında bildirilebilecek. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 13:09
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 13:26

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü çağının gereklerini yerine getirecek bir adım daha attı. Artık devlet hastanelerinde yeni bir döneme gidiliyor. Pilot bölge olarak belirlenen illerde ‘QR Kod Uygulaması' hayata geçirildi. Bir süredir uygulamada olan hizmet tüm kamu hastanelerine yerleştirilecek. Hastanede tuvalet, asansör gibi ortak kullanım alanlarının temizlik ihtiyaçları bu uygulamayla direkt olarak bildirilebilecek. Bildirimler, ilgili temizlik personeline kısa mesaj yoluyla iletilerek rutin temizlik süresi beklenmeden kısa sürede müdahale edilmesini sağlayacak.

Hastanelerde yeni dönem! 81 ilde uygulama başlıyor: Artık anında çözülecek

"TEMİZLİK ŞARTLARI EN ÜSTE ÇIKARILACAK"

Uygulama ile ilgili açıklamada bulunan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hakan Usta, "Halkımızla ve personellerimizle birlikte tuvaletlerde olsun, asansörlerde olsun, temizlik yapılma şartlarını daha üst seviyelere taşıyabilmek amacındayız. Tuvaletler olsun, asansörler olsun düzenli olarak temizleniyor. Ama her bir saatte bir temizleme rutinde yapılabiliyor. Bunu biraz daha yaygınlaştırabilmek, daha temiz şartlar oluşturabilme adına halkımızla birlikte ve diğer temizlik personeli haricindeki personellerimizle birlikte temizlik şartlarını daha üst seviyeye çekmeye çalışıyoruz" dedi.

TEMİZLİK İHTİYACI CEP TELEFONUNDAN BİLDİRİLECEK

Proje kapsamında sağlık tesislerindeki tuvalet ve asansörlere QR kodlar yerleştirildi.
Vatandaşlar, hastalar, hasta yakınları ve personel, bu kodu cep telefonlarıyla okutarak karşılarına çıkan ekrandan ortamın temizlik durumunu ‘Temiz', ‘Kısmen Temiz' veya ‘Kirli' seçenekleriyle değerlendirebiliyor. Seçim yapılmasının ardından ilgili personel ve yöneticilere anında kısa mesaj ile bildirim gidiyor.

Hastanelerde yeni dönem! 81 ilde uygulama başlıyor: Artık anında çözülecek

"5 DAKİKADA YAPILABİLECEK"

Uygulamanın nasıl çalıştığını anlatan Genel Müdür Usta, "Birkaç ilimizde uygulanan ama tüm illerimize ve tüm sağlık tesislerimize yaygınlaştırmayı öngördüğümüz bir projeyi ortaya koyuyoruz. Buradaki uygulama şu şekilde olacak. Öncelikle bir kare kod uygulamasını, tüm tesislerimizde tuvaletlere ve asansörlere koymuş, yerleştirmiş olacağız. Kişiler, hastalarımız, personelimiz ve diğer ilgili kim varsa karekod uygulamasıyla birlikte telefonuyla karekodu okuttuklarında, karşılarına bir ekran çıkacak. Bu ekranda temiz, kısmen temiz ya da kirli şekliyle üç seçenekle birlikte kişiler bulunduğu ortamdaki şartlara göre kararını verecek ve bu sayede hemen temizlik durumunun değerlendirme şartı ortaya çıkacak. Özellikle ilgili personele ve ilgili yöneticiye SMS giderek hemen temizlik personelinin oraya intikali sağlanmış olacak. Bu sayede de saatte bir yapılmak durumunda kalınan, temizlik eylemini gerekirse hemen 5 dakika sonrasında yapabilir duruma gelmiş olacağız ve bu da bize daha temiz, daha sıhhi şartların hijyenik şartların oluşmasını sağlayacak ve özellikle hasta memnuniyetini de daha üst seviyelere anlamında çekmiş olacağız. Bu alanlarda hizmet alan sadece hastalarımız, hasta yakınlarımız değil personelimiz de hizmet almakta aynı zamanda personel memnuniyetini de hijyen anlamında sağlamış olacağız. Bu bağlamda birkaç ilimizde dediğim gibi bu sistem kuruldu. İnşallah buradan başlayarak da tüm tesislerimizde bunu bu söylediğim şekilde kısa sürede kurgulamış ve halkımızın memnuniyetini daha üst seviyelere çekmiş olacağız" diye konuştu.

Hastanelerde yeni dönem! 81 ilde uygulama başlıyor: Artık anında çözülecek

"YÜZDE 30 MEMNUNİYET GÖRÜLDÜ"

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü döneminde uygulamayı hayata geçirdiklerini aktaran Dr. Usta, "Biz bunu özellikle il müdürü olduğum dönemde Trabzon'da uyguladık. Trabzon'da yüzde 30 oranında hasta memnuniyetine yansımalarını gördük. Hijyen şartı için söylüyorum. Çalışan açısından da aynı şey geçerliydi ama daha da önemlisi saatli bir temizlik periyodu yapıyorsun, her tuvalete sürekli bir personel koyamayacağından yola çıkarak saatte bir yaptığım temizliği, kirli ise hemen temizleme durumunu oluşturarak son derece daha hızlı ve güvenilir şekilde hem tuvaletlerin hem de asansörlerin kullanılmasını sağlamış oluyoruz. Hizmet alan vatandaşlarımız ve personelimiz açısından da daha güvenle, daha hijyenik anlamda güvenle baktıkları tesisler ortaya çıkarmış oluyoruz. İnşallah kullanıldıkça da vatandaşımızın katılımı oldukça da bundaki memnuniyet oranı daha da yukarılara çıkacak" şeklinde konuştu.

Hastanelerde yeni dönem! 81 ilde uygulama başlıyor: Artık anında çözülecek
