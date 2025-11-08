Hatay'da inanılmaz olay! Kapı aniden kapandı, 1 yaşındaki bebek evde mahsur kaldı

Arsuz ilçesi Karaağaç Konarlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 4 katlı bir binanın ikinci katında oturan aile evden çıkacağı esnada evin anahtarını almak isterken kapının kapandı. Kapının kapanmasıyla 1 yaşındaki bebek içeride mahsur kaldı.

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Ailenin kendi imkanlarıyla kapıyı açamaması ve çilingire ulaşamaması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bom aracıyla dairenin camından içeri girdi. Evin kapısını camdan girerek açan ekipler, ailenin sağlıklı şekilde evladına kavuşmasını sağladı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.