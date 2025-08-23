Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Hayatında ilk kez denizi gördü! Engelli bireylere anlamlı hediye

Huriye Çelik’in deniz hayali gerçeğe dönüştü. Karadeniz Ereğli’deki mavi bayraklı Sevgi ve Barış Plajı’nda engelli bireyler ve refakatçileri, denizle buluşarak keyifli bir gün geçirdi. 76 yaşındaki bedensel engelli Huriye Çelik, ömründe ilk kez deniz gördüğünü ifade etti.

Hayatında ilk kez denizi gördü! Engelli bireylere anlamlı hediye
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.08.2025
13:19
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
13:19

Bolu’da yaşayan 76 yaşındaki bedensel engelli Huriye Çelik’in “Hayatımda hiç görmedim” sözleri, Bolu Belediyesi’ni harekete geçirdi. Belediyenin düzenlediği özel bir etkinlikle, Huriye Teyze ve onlarca engelli birey, Karadeniz’in incisi ’de denizle buluştu.

Hayatında ilk kez denizi gördü! Engelli bireylere anlamlı hediye

Bedensel engelli 76 yaşındaki Huriye Çelik, arkadaşlarıyla sohbet ederken hayatı boyunca hiç deniz görmediğini ve ölmeden önce bu hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Hayatında ilk kez denizi gördü! Engelli bireylere anlamlı hediye

Bu talebin belediyeye iletilmesi üzerine Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, özel bireyler ve yakınları için Karadeniz Ereğli’ye gezi organize etti.

Hayatında ilk kez denizi gördü! Engelli bireylere anlamlı hediye

HAYALLER GERÇEK OLDU!

Ereğli’de Zonguldak’ın tek mavi bayraklı plajı olan Sevgi ve Barış Plajı’na giden 60 engelli birey ve refakatçileri, gönüllerince eğlendi. Belediye personelinin yardımıyla tekerlekli sandalyesiyle dalgaların kıyıya vurduğu noktaya götürülen Huriye Çelik, ayaklarını denize sokarak hayatındaki en büyük hayalini gerçekleştirdi.

Hayatında ilk kez denizi gördü! Engelli bireylere anlamlı hediye


Duygularını dile getiren Çelik, "Yaşım 76. Hayatımda hiç denize gelmedim. Sağ olsun Belediye Başkanlarımız konuyla ilgilendi. Allah razı olsun" dedi.

