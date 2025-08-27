Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

'Her şey dahil' tatilleri kabusa döndü! Hepsi tek tek gitti: 'Halimiz perişan'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan otelde kalan yüzlerce vatandaşın tatili zehir oldu. Otel çalışanlarının iş bırakması nedeniyle mağdur olan tatilciler duruma tepki gösterdi. Tatil yapmak için yurt dışından gelen gurbetçi, "Ne olacak halimiz perişan durumdayız. 10 gündür çekmediğimiz çile kalmadı" diyerek isyan etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
'Her şey dahil' tatilleri kabusa döndü! Hepsi tek tek gitti: 'Halimiz perişan'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 11:04

ilçesi Evrenseki Mahallesi'nde bulunan bir otelde yaşananlar gündeme oturdu. 45 gündür maaşlarını alamayan çalışanlar iş bırakınca olan tatilcilere oldu. Temizlik, yeme-içme gibi ihtiyaçları karşılanmayan isyan etti. Binlerce euro'luk tatilleri zehir olan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Otelde tatil yapan gurbetçi Aydın Akçalan, "Böyle tatil, böyle rezalet otel görmedim. İmkanlarımız bu şekilde denk geldi. Otel pislikten geçilmiyor, duvarlar su akıtıyor" ifadelerini kullandı.

'Her şey dahil' tatilleri kabusa döndü! Hepsi tek tek gitti: 'Halimiz perişan'

BENZER OLAYLAR ÖNCEDEN DE YAŞANDI

Benzer olayların geçtiğimiz aylarda da yaşandığını ve maaş alamamalarına rağmen otelin genel müdürünün kendilerine sert bir dille "Çalışmayacaksanız gidin buradan" dediğini öne süren otel çalışanı bir kadın, "Biz maaşlarımızı alamıyoruz. Genel müdürümüz bize, ‘çalışacaksanız çalışın, çalışmayacaksanız gidin buradan' diyor. 2 aydır maaşımızı alamıyoruz, zaten önceki aylarda da zorla, kavgayla alıyorduk" dedi.

"2 AYDIR MAAŞIMIZI ALAMADIK"

Otele gelen eski bir çalışan ise "Ben 2 ay oldu buradan ayrıldım. 19 Mayıs'ta işbaşı yaptım. 30 Haziran'da paramı vermedikleri için ayrıldım. Para alamadığım için ayrıldım. Yoksa işyeri, ortam gayet güzeldi. Arkadaşlar iyiydi. Çokta güzel çalışıyorduk. Ama paramı alamadım, yani babamın hayrına çalışacak halim yok. Benim faturalarım var, ödemelerim var. Ben para için çalışıyorum. İstifamı verdim ayrıldım. 2 aydır bekliyorum, bugün yarın, bugün yarın. Maalesef alamadım" diye konuştu.

'Her şey dahil' tatilleri kabusa döndü! Hepsi tek tek gitti: 'Halimiz perişan'

"PERİŞAN HALDEYİZ"

Otelde tatil yapan gurbetçi Aydın Akçalan, 3 çocuğu ve eşiyle birlikte tatile geldiğini ancak perişan olduklarını belirterek, "Böyle tatil, böyle rezalet otel görmedim. İmkanlarımız bu şekilde denk geldi. Otel pislikten geçilmiyor, duvarlar su akıtıyor. Elektriksiz kaldık, geceden beri klima çalışmıyor. Temizlik çok kötü. Personelde 1.5 aydır maaş alamıyormuş. Onlarda haklı. Ne olacak halimiz perişan durumdayız. 10 gündür çekmediğimiz çile kalmadı. 2 bin 500 euro ödedik. Her şey dahil" dedi.

'Her şey dahil' tatilleri kabusa döndü! Hepsi tek tek gitti: 'Halimiz perişan'

"PERSONEL YOK, OTEL BİTMİŞ"

Başka bir tatilci ise yaşananların sadece elektrik kesintisiyle ilgili olmadığını söyleyerek, "Buraya elektrik gelse bile otelde çalışacak personel yok. Ben buraya 50 bin TL verdim girdim. Dünden beri rezil kepazelik yaşıyorum. Otelde elektriği kesmiş, 11:30'a kadar gelmeyecek ama içeride personel yok. Bir tane yetkili yok içeride, bununla ilgili dönüş yok, iade yok! İnsanları sabahki yediği kahvaltılar duruyor çünkü personel yok, otel bitmiş" diye konuştu.

'Her şey dahil' tatilleri kabusa döndü! Hepsi tek tek gitti: 'Halimiz perişan'

BİNLERCE LİRA ÖDEDİLER

Gaziantep'ten tatil yapmak için eşi ve 2 çocuğuyla otele gelen Osman Baloğlu ise "Otele giriş yaptığımız günden beri elektrik yok, personel çalışmıyor. Yemekler yarım çıkıyor, çay yok kahve yok. 7-8 gün kadar burada kalmayı planladık. 4 gündür sabrettik ama rezil olduk. Buraya 2 yetişkin, 2 çocuk olarak 40 bin 800 lira para ödedik. Bize geri kalan 3 gece için 13 bin lira iade vereceklerini söylediler" dedi.

'Her şey dahil' tatilleri kabusa döndü! Hepsi tek tek gitti: 'Halimiz perişan'

OTEL YETKİLİSİ KONUŞTU

Otelin genel müdürü İbrahim Üstüntaş yaptığı açıklamada personelin iş bırakma durumu söz konusu olmadığını vurgulayarak, "Elektrik sıkıntısından dolayı bir mağduriyet yaşandı. Onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Otelde kalan müşterilerin şikayetleri ise hayatın olağan durumunda olan şeyler bunlar, geceden elektrik sisteminde elektrik gitmiş. Durum bu. Bugün personel maaşları da ödenecek herhangi bir sıkıntımız yok. Bütün bunlar hayatın olağan akışında olan şeyler bunlar, evde de elektriğimiz gidebiliyor, sabaha kadar elektriksiz kalabiliyoruz. Bu otelle alakalı bir şey değil, firma ile alakalı. Bizim elektrik borcumuz yok" diye konuştu.
Öte yandan otelde kalan bazı tatilciler yaşanan olumsuzluklardan dolayı otelden ayrılırken, yabancı tur şirketleriyle tatile gelen turistlerin otele giriş yapması dikkati çekti.

'Her şey dahil' tatilleri kabusa döndü! Hepsi tek tek gitti: 'Halimiz perişan'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mardin'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Antalya'da kan donduran cinayet! Rus eşi her şeyi itiraf etti
ETİKETLER
#manavgat
#elektrik kesintisi
#tatilciler
#Tatil Turizm
#Otel Çalışanları
#Maaş Sorunu
#Rezale
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.