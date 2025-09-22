İki inekle başladı, şimdi ise paraya para demiyor!

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Yıldız Aslan, belediyenin desteğiyle aldığı 2 inekle başladığı hayvancılığı bugün 7 hayvanla devam ettiriyor.

SIFIR KİLOMETRE OTOMOBİL ALDI

İşine verdiği önemle 17'ye kadar ulaşan hayvan sayısı sayesinde sıfır kilometre otomobil aldıklarını söyleyen Aslan, sütü yoğurt yaparak köyde sattığını, danaları ise kurbanlık olarak değerlendirdiklerini aktardı. Ayrıca sağım makinesi desteği aldıklarını aktaran Aslan, "Oğlum Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyor. Onun masraflarını da bu sayede karşılayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA ALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİ"

Belediyenin sağladığı hayvan desteği sayesinde hayvan sahibi olduğunu belirten Aslan, "Bu bizim için büyük bir hayaldi. Eşim asgari ücretle çalışıyordu, kendi imkanlarımızla almamız mümkün değildi. Belediyeden geldiklerinde, ‘Yeriniz var mı, hayvan beslemek ister misiniz?' diye sordular. Ben de ‘Eşim asgari ücretle çalışıyor, ancak evimizi geçindirebiliyoruz. Hayvan olursa elbette bakarız, yemini de alır besleriz.' dedim. Böylelikle beş yıl önce başladık. Sağ olsun Başkanımız Tahmazoğlu, bize iki inek verdi. Biri 6 aylık, diğeri ise 7 aylık gebeydi. Geldikten iki ay sonra doğum yaptı. Böylece hayvanlarımız çoğalmaya başladı. Şu anda 7 tane var. Toplamda 17'ye kadar ulaştı. Doğan danaları sattık, onların gelirinden bir araba aldık. 2023 model, sıfır bir araba alabildik" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DE ÇOK KATKISI OLDU"

Hem ekonomik hem de sosyal açıdan hayatlarının değiştiğini söyleyen Aslan, "Çocuklarımız için de çok katkısı oldu. Oğlum Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyor. Onun masraflarını da bu sayede karşılayabildik. Belediyemiz ayrıca sağım makinesi verdi. Geçtiğimiz hafta Başkanımız bizi Çanakkale gezisine de gönderdi. Çok memnun olduk. Evet, sütü yoğurt yaparak köyde satıyorum. Süt olarak da veriyorum. Kurban dönemlerinde ise danaları kurbanlık olarak değerlendiriyoruz. Kesimini kendimiz yapıyoruz. Böylece aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Başkanımız Tahmazoğlu'na tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.