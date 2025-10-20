İlk iş günü İstanbul kilitlendi: Haritalar yüzde 80 dedi

İstanbul yine yoğun bir trafikle haftaya başladı. Evine gitmeye çalışan vatandaşlar uzun süre yolda kaldı.

AVRUPA YAKASI YÜZDE 80'İ GÖRDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası’nda yüzde 80’e, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 76’ya kadar yükseldi.

Yoğunluğun en fazla olduğu noktalardan biri olan D-100 Karayolu Göztepe mevkiinde her iki istikamette de uzun araç kuyrukları oluştu. İş çıkışında sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yer yer trafik durma noktasına geldi.