İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücüye ne oldu? Arama çalışmaları devam ediyor

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustosta 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda akılalmaz bir olay yaşandı. 3 bin kişilik yarış ekibinin içinde yer alana 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov karaya çıkamadı. Diğer tüm yüzücüler yarışı tamamlarken Rus yüzücü denizde sırra kadem bastı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Korkucu olay üzerine polis ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge komutanlığına haber verildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ve Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı. Rus yüzücü Svechnikov'un Cumartesi günü İstanbul'a geldiği ve Beyoğlu'nda bir otele yerleştiği öğrenildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yüzücüyü arama çalışmaları bugün de devam etti. Aramalara, sahil güvenlik, polis ve itfaiye balık adam ekipleri katıldı. Ekipler gün içinde Üsküdar Sahili ve boğazın farklı noktalarında gerçekleştirdikleri arama çalışmalarına devam ediyor.