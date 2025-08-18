İstanbul'da film gibi olay! Ailesini rehin alıp dehşet saçtı: Kardeşleri kaçınca 3. kattan atladı

Küçükçekmece ilçesi Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Fidan Sokak'ta yaşanan olay herkesi tedirgin etti. Psikolojik problemleri olduğu öğrenilen Ergin Y., erkek kardeşini, annesini ve babasını evde rehin aldı. Elinde bıçakla korku salan şahsın kız ve erkek kardeşi bir fırsatını bularak evden kaçtı.

PARK HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE ATLADI

Komşulara sığınan çocuğun kolundan bıçakla yaralandığı öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bir fırsatını bulan baba evden kaçarak kurtulurken, şahsın balkona kilitlediği annesi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Evde tek kalan şahıs, polis ekipleri eve girmek isteyince balkona çıkarak yaşadığı 6 katlı apartmanın 3'ncü katından aşağı atladı. Park halindeki otomobilin üzerine düşen Ergin Y., kendisine müdahale etmek isteyen polis ve sağlık ekiplerine de zorluk çıkardı. Hastaneye kaldırılan Ergin Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"ÇEKİLMEZ HALE GELDİ"

Aracın sahibi Mehmet Aydoğan, "Her saniye bizi rahatsız ediyor, gelip kapıya vuruyor. Bugün ailesini rehin aldı. Kız kardeşi bize sığındı. Bu çekilmez bir hale geldi. Polisleri aradık, geldiler. Polislere kapıyı açmadı. Kardeşinin kolunda bıçak izi vardı. En son kendisini camdan aşağıya attı. Bir rahatsızlığı var mı yok mu ben de bilmiyorum" dedi.

"AKIL HASTANESİNE YATTI"

Mahalle sakinlerinden Osman Temur ise, "Akıl hastanesinde yattı. Şikayet ediliyor, alıyorlar, bir ay bekletiyorlar tekrar salıyorlar. Geçenlerde benim yeğenin çocuğuna laf atmış. Bugün ben sadece atladığını gördüm" ifadelerini kullandı.