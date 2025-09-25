Menü Kapat
22°
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

İstanbul'da satılık evin fiyatını duyan vatandaş şoke oldu! Aradığına pişman oldu

İstanbul Bahçelievler'de satılık ev için fiyat alan vatandaş yaşadığı şoku çektiği video ile anlattı. 28 milyonluk ev sosyal medyada gündem olurken vatandaş duruma isyan etti.

Özge Sönmez
25.09.2025
25.09.2025
Bir vatandaşın ’de çektiği video sosyal medyada gündeme oturdu. Yoldan geçtiği sırada bir satılık ev ilanı gören kadın numarayı arayarak fiyat bilgisi almak istedi. Vatandaş aldığı yanıtla şoke oldu. Deniz manzaralı olan evin fiyatını duyan kadın sosyal medyadan isyan etti.

"NASIL 28 MİLYON?"

Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan kadın piyasasındaki krize dikkat çekerek, “İstanbul’da emlak krizinin geldiği son nokta. Bana deniz manzaralı diye sundukları ve 28 milyon TL istedikleri daire bu. Neden 28 milyon, nasıl 28 milyon ya!" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da satılık evin fiyatını duyan vatandaş şoke oldu! Aradığına pişman oldu
