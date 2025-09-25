İstanbul'da satılık evin fiyatını duyan vatandaş şoke oldu! Aradığına pişman oldu

Bir vatandaşın İstanbul Bahçelievler’de çektiği video sosyal medyada gündeme oturdu. Yoldan geçtiği sırada bir satılık ev ilanı gören kadın numarayı arayarak fiyat bilgisi almak istedi. Vatandaş aldığı yanıtla şoke oldu. Deniz manzaralı olan evin fiyatını duyan kadın sosyal medyadan isyan etti.

"NASIL 28 MİLYON?"

Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan kadın emlak piyasasındaki krize dikkat çekerek, “İstanbul’da emlak krizinin geldiği son nokta. Bana deniz manzaralı diye sundukları ve 28 milyon TL istedikleri daire bu. Neden 28 milyon, nasıl 28 milyon ya!" ifadelerini kullandı.