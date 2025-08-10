İstanbul'da yoğun trafik! Sürücüler dikkat: 2 dakikalık yol 40 dakikaya çıktı

İstanbul'da genellikle pazar günleri sakinleşen trafik yoğunluğu bu hafta tersine döndü. Yola çıkan sürücüler yoğun trafikle karşılaştı. Yol çalışması nedeniyle Gaziosmanpaşa TEM çıkışından itibaren Ankara yönüne doğru viyadük bitimine kadar trafik oluştu.

YOL TEK ŞERİDE DÜŞÜRÜLDÜ

İstanbul TEM Otoyolu'nda Gaziosmanpaşa mevkisinden Ankara yönüne doğru Akşemsettin Viyadüğü'ndeki yol çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

4 şeritli yol Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince çalışma nedeniyle tek şerite düşürülmesinden dolayı Gaziosmanpaşa TEM çıkışından itibaren Ankara yönüne doğru viyadük bitimine kadar trafik oluştu.

BİRKAÇ DAKİKALIK YOL 40 DAKİKAYA ÇIKTI

Pazar sabahı boş olan TEM otoyolu yoğunlaştı ve bakım çalışması yapılan yer nedeniyle birkaç dakikalık mesafe 40 dakikayı aşmaya başladı.

Yola çıkacakların alternatif yolları tercih etmeleri gerekiyor.