İstiklal Caddesi'nde ortalığı birbirine kattı: 2,5 saatte ikna edilebildi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir kişi Akdeniz Heykeli'nin de bulunduğu müzede intihar girişiminde bulundu. Öğlen saat 14.00 sıralarındaki olayda polis ekipleri uzun uğraş verdi.

Müzeye giren İran uyruklu Mohammed Muradi (39) önce müze içindeki Akdeniz Heykeli’nin önünde uzun süre bekledi. Ardından üst kata çıkan şahıs intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 gün önce işten çıkarıldığı öğrenilen Muradi, yaklaşık 2 buçuk saat süren ikna çalışmalarının ardından indirildi. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.