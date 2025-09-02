Menü Kapat
İstiklal Caddesi'nde ortalığı birbirine kattı: 2,5 saatte ikna edilebildi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir kişi müzede ortalığı birbirine kattı. Canına kıymak isteyen şahıs Akdeniz Heykeli önünde uzun süre bekledi. Ardından ikinci kata çıktı ve orada 2,5 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı.

İhlas Haber Ajansı
02.09.2025
02.09.2025
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir kişi Akdeniz Heykeli'nin de bulunduğu müzede intihar girişiminde bulundu. Öğlen saat 14.00 sıralarındaki olayda ekipleri uzun uğraş verdi.

Müzeye giren uyruklu Mohammed Muradi (39) önce müze içindeki Akdeniz Heykeli’nin önünde uzun süre bekledi. Ardından üst kata çıkan şahıs intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 gün önce işten çıkarıldığı öğrenilen Muradi, yaklaşık 2 buçuk saat süren ikna çalışmalarının ardından indirildi. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

