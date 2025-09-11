Menü Kapat
25°
İzmir'de eski sevgili dehşeti! Genç kızı herkesin gözü önünde katletti: Kendisi de ölü bulundu

İzmir’in Urla ilçesinde bir eğlence mekanında eğlenen Selin Angun, eski sevgilisi Ramazan Görgülü tarafından vuruldu. Kanlar içinde kalan genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kaçan şüphelinin de evinde ölü bulunduğu öğrenildi. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

İzmir'de eski sevgili dehşeti! Genç kızı herkesin gözü önünde katletti: Kendisi de ölü bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 11:47

Yeni Mahalle Dere Sokak’ta bulunan bir eğlence mekanına giden 33 yaşındaki Selin Angun dehşeti yaşadı. Genç kadının gittiği yerleri adım adım izleyen eski sevgilisi Ramazan Görgülü, belinden çıkardığı silahla genç kadına peş peşe ateş etti. Kurşunların hedefi olan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, kurşunlar mekanda bulunan Ü.A. ve D.T.’ye isabet etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Selin Angun, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralı Ü.A. ve D.T.’nin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİ DE EVDE ÖLÜ BULUNDU

Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda olayın şüphelisinin Ramazan Görgülü olduğu belirlendi. Şüpheli, düzenlenen operasyonda adresinde göğsünden vurulmuş şekilde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

