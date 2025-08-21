Kardeşlerin kavgasında kan aktı! Biri hastaneye diğeri karakola götürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda; bir kafede oturan ve isimleri öğrenilemeyen 2 erkek kardeş arasında maddi anlaşmazlık nedeniyle tartışma başladı.

VATANDAŞLAR ZOR AYIRDI

Kardeşler arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. Kavgada birbirlerini darp eden ve kanlar içerisinde bırakan kardeşleri çevredeki vatandaşlar zorlukla ayırdı.

BİRİ KARAKOLA DİĞERİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kardeşlerden birinin, ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Diğer yaralı kardeş ise tedaviyi kabul etmezken, polis ekiplerince karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.