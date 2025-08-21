Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Kardeşlerin kavgasında kan aktı! Biri hastaneye diğeri karakola götürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde aralarında maddi anlaşmazlık bulunan 2 erkek kardeş, sokak ortasında kavgaya tutuştu. Kavgada yaralanan kardeşlerden biri hastaneye diğeri ise karakola götürüldü.

Kardeşlerin kavgasında kan aktı! Biri hastaneye diğeri karakola götürüldü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.08.2025
17:09
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
17:09

'ın ilçesinde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda; bir kafede oturan ve isimleri öğrenilemeyen 2 erkek kardeş arasında maddi anlaşmazlık nedeniyle tartışma başladı.

Kardeşlerin kavgasında kan aktı! Biri hastaneye diğeri karakola götürüldü

VATANDAŞLAR ZOR AYIRDI

arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. Kavgada birbirlerini eden ve kanlar içerisinde bırakan kardeşleri çevredeki vatandaşlar zorlukla ayırdı.

Kardeşlerin kavgasında kan aktı! Biri hastaneye diğeri karakola götürüldü

BİRİ KARAKOLA DİĞERİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kardeşlerden birinin, ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Diğer yaralı kardeş ise tedaviyi kabul etmezken, polis ekiplerince karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#aydın
#kavga
#darp
#efeler
#kardeşler
#Maddi Anlaşmazlık
#Yaşam
