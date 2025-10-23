Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 | Yasemin Güldemir

Katliam gibi kaza! Otomobil hurdaya döndü: 3 kardeş hayatını kaybetti

Aksaray'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada otomobilden geriye demir yığını kaldı. Hayatını kaybeden sürücünün, 1 hafta önce üzerine kereste düşerek hayatını kaybeden 16 yaşındaki Ruhi Can Çıracı'nın babası olduğu öğrenildi.

Katliam gibi kaza! Otomobil hurdaya döndü: 3 kardeş hayatını kaybetti
'da ile otomobilin çarpışması sonucu can pazarı yaşandı. 3 kardeşin hayatını kaybettiği kazada ortaya çıkan detay yürek burktu.

Katliam gibi kaza! Otomobil hurdaya döndü: 3 kardeş hayatını kaybetti

HURDAYA DÖNDÜ

Eskil ilçesinde yaşanan kazada, Azmi Çıracı idaresindeki , yolda dönüş yapmak isteyen Hacı Hasan S. idaresindeki kamyona çarptı. Kazada adeta hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile kardeşleri Tamer Çıracı ve Salih Çıracı olay yerinde hayatını kaybetti.

Katliam gibi kaza! Otomobil hurdaya döndü: 3 kardeş hayatını kaybetti

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Katliam gibi kaza! Otomobil hurdaya döndü: 3 kardeş hayatını kaybetti

ACI DETAY ORTAYA ÇIKTI

Kazada hayatını kaybeden sürücünün ayın 17'sinde ilçede üzerine kereste düşerek hayatını kaybeden 16 yaşındaki Ruhi Can Çıracı'nın babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

