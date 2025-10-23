Katliam gibi kaza! Otomobil hurdaya döndü: 3 kardeş hayatını kaybetti

Aksaray'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu can pazarı yaşandı. 3 kardeşin hayatını kaybettiği kazada ortaya çıkan detay yürek burktu.

HURDAYA DÖNDÜ

Eskil ilçesinde yaşanan kazada, Azmi Çıracı idaresindeki otomobil, yolda dönüş yapmak isteyen Hacı Hasan S. idaresindeki kamyona çarptı. Kazada adeta hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile kardeşleri Tamer Çıracı ve Salih Çıracı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, kazayla ilgili inceleme başlattı.

ACI DETAY ORTAYA ÇIKTI

Kazada hayatını kaybeden sürücünün ayın 17'sinde ilçede üzerine kereste düşerek hayatını kaybeden 16 yaşındaki Ruhi Can Çıracı'nın babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.