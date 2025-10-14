Menü Kapat
 Ceyda Altun

Kendi selasını okuttu: 'O gün canım çok sıkkındı, gömün beni dedim'

Tekirdağ Şarköy'de şoke eden olay yaşandı. Hakan Örün adlı şahıs, müezzini arayarak sela okutmak istediğini söyledi. Selası ve ölüm anonsu geçtikten bir süre sonra şahsı gören mahalleli şaşkına döndü. Hakan Örün, psikolojik olarak çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek şunları söyledi: "Şiirlerim size miras, beni diri diri ölmeden gömsünler, hiç fark etmez." dedi.

Kendi selasını okuttu: 'O gün canım çok sıkkındı, gömün beni dedim'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
10:41
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
12:50

’ın ilçesinde Hakan Örün isimli bir vatandaş, kendi selasını okuttu. İlginç olay, iddiaya göre Hakan Örün, Şarköy Çarşı Camisi müezzinini telefonla arayarak sela okutmak istediğini söyledi. Bunun üzerine cami hoparlörlerinden, Hakan Örün’ün öldüğü yönünde sela verildi. Aynı zamanda belediye hoparlörlerinden de ölüm anonsu geçildi. Ancak bir süre sonra sokakta sağ salim dolaşan Hakan Örün’ü gören mahalleli, şaşkın bakışlarla ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Kendi selasını okuttu: 'O gün canım çok sıkkındı, gömün beni dedim'

MAHALLELİ ŞOKE OLDU

Mahalle sakinlerinden biri, yaşanan olayla ilgili olarak "Burada bir sela verilmiş. Vatandaş kendi selasını okutmuş. Biz öyle duyduk ama konuyu tam ayrıntılı olarak bilmiyorum. Selasını okutan Hakan Örün. Ölmemiş ama selayı kendisi mi okuttu, başkası mı okuttu bilmiyorum. Hakan Örün ölmemiş, ölseydi cenazesine giderdik. Tanıdığımız bir ailenin ferdi" dedi.

"ÖLMEDEN DİRİ DİRİ GÖMSÜNLER DEDİM"

Hakan Örün ise yaptığı açıklamada, o gün psikolojik olarak çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek şunları söyledi: "Aklımdan bin tane düşünce geçti. Ölmeyi de düşündüm. Müezzinleri, hocaları aradım. ‘Öldüm, gömün’ dedim. Abimi aradım, ‘Beni babamın üzerine gömün’ dedim. Ne yapıyorsanız yapın, beni babamın üzerine gömün dedim. O gün canım çok sıkkındı. Moralim çok bozuk, acayip kafam takıktı. Öyle bir karar aldım. Şiirlerimi toparladım, ‘Bunları saklayın, bunlar benim dünya mirasım gibi bir şey’ dedim. Verdirdim selamı, gelsinler beni gömsünler dedim. İsterse diri diri gömsünler, hiç fark etmez. Ölmeden gömsünler. Ama canım çok sıkındı, moralim çok bozuktu." Yaşanan olay kısa sürede ilçede gündem olurken, Hakan Örün’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

