Korku dolu anlar kamerada! Kopan kayaya çarpmamak için akarsuya uçtular

Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Sere Solan mevkiinde etkili olan kar yağışının ardından dağdan kopan kayalardan kaçmaya çalışan madencilerin bulunduğu araç, kontrolünün kaybedilmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlanarak Zap Suyu’na düştü. Araçta bulunan 4 madenci yaralı hâlde suyun ortasında mahsur kaldı.

4 MADENCİ YARALI ŞEKİLDE KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler, vinç ve mikser pompa aracı desteğiyle yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından 4 madenciyi bulundukları araçtan kurtarmayı başardı. Sağlık ekipleri, yaralı madencilere ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken, bölgedeki çalışmaların sürdüğü bildirildi.