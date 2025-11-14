Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Üzerine kaynar su döküldü, acı içinde kıvrandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 yaşındaki Ali İhsan A., oynarken ocaktaki çaydanlığa dokundu. Çaydanlıktaki sıcak su çocuğun üzerine devrildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanıklar oluşan çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından yanık ünitesine yatırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.