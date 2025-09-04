Mahalle maçında taşlı sopalı kavga: Yaralılar var

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde oynanan mahalle maçı bir anda karıştı. İki taraf arasında kavga çıkmasıyla ortalık adeta savaş alanına döndü.

FAUL TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Gökmenler Mahallesi'nde düzenlenen futbol turnuvasında meydana geldi. Gökmenler Mahalle Takımı ile Pağnık Mahalle Takımı arasında oynanan maçın son dakikalarında faul nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Taşlı ve sopalı kavgada Pağnık Mahalle Takımı oyuncuları İ.O. ve R.O. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan İ.O., Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.