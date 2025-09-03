Kavga büyüyünce olan kahvehanenin camına oldu! Fatih'teki gerilim kamerada

İstanbul Fatih’te bir kahvehanede çıkan tartışma dışarıya taşarken kontrolünü kaybeden şahıs yerden aldığı kaldırım taşı ile kahvehaneye saldırarak camı ve çerçeveyi indirdi. İskenderpaşa Mahallesinde meydana gelen olayın ardından camları kıran şahıs olay yerinden uzaklaşırken ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanma ve can kaybı olmazken, kahvehanede maddi hasar meydana geldi. Sokak üzerinde yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Olaya ilişkin polis soruşturma başlattı.