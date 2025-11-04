Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Montunu vermeyince dehşeti yaşadı! Direnince az kalsın canından oluyordu

Çorlu'da yolda yürüyen bir şahıs tanımadığı kişiler tarafından saldırıya uğradı. Montunu gasp etmek isteyen tanımadığı şahısları reddeden adam yol üstünde bıçaklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 18:35
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 18:35

'ın ilçesinde Hıdırağa Mahallesi Sebze Hali mevkiinde E.B. isimli kişi yolda yürürken bıçaklandı. Tanımadığı kişilerle tartışma yaşayan kişi direnince ölümden döndü.

Montunu vermeyince dehşeti yaşadı! Direnince az kalsın canından oluyordu

SIRTINDAN VE KALÇASINDAN BIÇAKLANDI

Sırtına ve kalçasına aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan E.B.’ye ilk müdahaleyi sebze halinde görevli Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi görevlileri yaptı. Zabıta görevlisi, yerde yatan şahsın yarasına tampon yaparak, kan kaybetmesini önledi. Yaralı şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sedyeye alındığı esnada yardımına koşan zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Montunu vermeyince dehşeti yaşadı! Direnince az kalsın canından oluyordu

"MONTUMU İSTEDİLER VERMEDİM"


E.B., bir gazetecinin "Neden sana saldırdılar?" sorusuna, "Montumu istediler, sonrasında vermeyince saldırıya geçtiler" cevabını verdi. Yapılan müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Olayla ilgili 1 şüphelinin Çorlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Montunu vermeyince dehşeti yaşadı! Direnince az kalsın canından oluyordu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Otomobilin önüne geçmeye çalıştı, kaza kaçınılmaz oldu!
İran'da İsrail karşıtı dev afiş: Her yıldızın arkasında yeni cinayet vardır
ETİKETLER
#saldırı
#hastane
#tekirdağ
#çorlu
#soygun
#bıçaklanma
#zabıta
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.