Montunu vermeyince dehşeti yaşadı! Direnince az kalsın canından oluyordu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Hıdırağa Mahallesi Sebze Hali mevkiinde E.B. isimli kişi yolda yürürken bıçaklandı. Tanımadığı kişilerle tartışma yaşayan kişi direnince ölümden döndü.

SIRTINDAN VE KALÇASINDAN BIÇAKLANDI

Sırtına ve kalçasına aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan E.B.’ye ilk müdahaleyi sebze halinde görevli Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi zabıta görevlileri yaptı. Zabıta görevlisi, yerde yatan şahsın yarasına tampon yaparak, kan kaybetmesini önledi. Yaralı şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sedyeye alındığı esnada yardımına koşan zabıta ekiplerine teşekkür etti.

"MONTUMU İSTEDİLER VERMEDİM"



E.B., bir gazetecinin "Neden sana saldırdılar?" sorusuna, "Montumu istediler, sonrasında vermeyince saldırıya geçtiler" cevabını verdi. Yapılan müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Olayla ilgili 1 şüphelinin Çorlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.