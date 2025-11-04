Menü Kapat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
 | Nalan Güler Güven

Müşterileri adına yüzlerce kredi çekti! Kayıplara karışırken yakalandı

Bursa'da beyaz eşya bayisi olan kadın işletmeci müşterilerinin haberi olmadan yüzlerce kredi çekti. Müşterilerinin kimlik bilgileri üzerinden işlem yapan kadın mağdurların durumu fark etmesi üzerine yapılan soruşturmada ortaya çıktı.

IHA
04.11.2025
04.11.2025
'te bayiliğini yapan Öznur K. beyaz eşya kredisi adı altında yüzlerce müşterisi adına kredi çekti. Kendi isimleri adına haberleri olmadan kredi çekildiğini fark eden vatandaşlar savcılığa başvurdu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri talimat üzerine araştırma başlattı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIĞI VİDEOLARLA TANINIYORDU

Sosyal medyada yaptığı çekimler ve beyaz eşya kullanımı ile ilgili vatandaşları uyaran videoları ile tanınan Öznur K. polis tarafından Bilecik yolu üzerinde gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne getirildi.

MİLYONLARCA LİRA KREDİ ÇEKMİŞ

Bir finans kuruluşunun uygulaması aracılığıyla kredi vurgunu yaptığı öne sürülen Öznur K.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü ve olayın boyutunun milyonlarca lira olduğu iddia edildi.

