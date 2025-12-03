Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

21 yıl önce nişan atan cüce çift, bu kez kaçarak evlendi!

Hatay'da yaşayan cüce çift yıllar öncesinde nişanlanıp ayrıldı. Nişan attıktan 21 yıl sonra tekrardan bir araya gelen çift, evlilik yoluna girerek kaçarak evlendi. Çift yeni yıla bebekleriyle gireceği için çok heyecanlı. Tek temennileri ise sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 12:57

Hatay'da akondroplazili hastası olan Nurgül ile Mustafa çifti, yarım kalan aşklarını unutmayarak 21 yıl sonra dünyaevine girdi. Hayallerinin peşinde engel tanımayan çift, yeni yılda anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor.

21 yıl önce nişan atan cüce çift, bu kez kaçarak evlendi!

DEPREM SONRASI AŞKLARI YEŞERDİ

Hatay Yayladağı ilçesinde yaşayan ve akondroplazi (cücelik) hastalığı nedeniyle 1 metre boyu olan 38 yaşındaki Nurgül Sevim, görücü usulüyle 15 yaşındayken kendisi gibi 1 metre boyuna sahip 49 yaşındaki Mustafa Sevim'le tanıştı. Birbirlerini yakından tanıdıktan sonra nişanlanan çift, aralarında yaşanan sorunlardan dolayı ayrıldı. Asrın felaketinin ardından Mustafa'nın, Nurgül'ü arayarak depremde hayatta kalıp kalmadığını öğrenmek istemesi üzerine çift arasındaki yeniden hayat buldu. Engel tanımayan aşklarıyla haziran ayında evlenen çift, TOKİ'de çıkan evlerine taşınıp yaşamaya başladılar. 21 yıl sonra dünya evine girip muratlarına eren Sevim çifti, yeni yılda anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor.

21 yıl önce nişan atan cüce çift, bu kez kaçarak evlendi!

SAĞLIKLI BİR ÇOCUK DİLİYORLAR

Uzun yıllardır anne olmanın hayaliyle yaşadığını belirten Nurgül Sevim, "Biz kaçarak evlendik ve birbirimizi sevdik. Birbirimizden hiç ayrılmadık. Biz önce nişanlandık ve sonra maddi durumumuzdan dolayı ayrıldık. Tam 21 yıl sonra tekrardan birbirimize kavuştuk ve sonra evlendik. Düğünümüz çok güzeldi ve düğünümüze akrabalarımız geldi, TOKİ'lerde ev çıktı ve yeni yuvamızdayız. Evimdeyim, mutluyum ve huzurluyum. Burada yaşamımız çok güzel geçiyor. Ben 7 aylık hamileyim. Bebeğimiz kız veya erkek olduğunu kendini göstermedi. Bugünleri hayal ediyordum. Bir çocuğumun olmasını istiyorum. Kız veya erkek fark etmez sağlıklı olsun ve eli ayağı tutsun yeter" dedi.

21 yıl önce nişan atan cüce çift, bu kez kaçarak evlendi!

"BUGÜNLERİ HAYAL EDİYORDUM"

21 yıl sonra evlenip, yuvasında mutlu olduğunu ve şimdi de baba olacak olmanın heyecanını yaşadığını söyleyen Mustafa Sevim de, "Biz birlikte nişanlandık ve maddi durumdan dolayı ayrıldık. Tam 21 yıl sonra kaçıp evlendik ve şimdi çok mutluyum. Düğünüm çok güzeldi ve herkes bizimle ilgilendi. Eşim 7 aylık hamile. Eşim hamile olduğu için heyecanım çok var. Baba olacağım için çok mutluyum ve bugünleri hayal ediyordum. Çocuğum kız olursa 'Gülsüm', erkek olursa 'Kemal' ismini koyacağım" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#aşk
#Aşka-devam
#Akondroplaziler
#Deprem-öyküsü
#Yeniden-aşk
#Yaşam
