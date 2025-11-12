Oğlunu yakalamak isterken ölümle burun buruna geldi! Balkondan düşen baba ağır yaralandı

Bursa’da Yunuseli Mahallesi’nde yaşayan çocuk önce sokaktan aldığı taşla birinci kattaki evinin balkonuna tırmanmaya çalıştı. Daha sonra sokaktan bir taş daha alan çocuk bu sefer taşı evlerinin balkonuna fırlattı. Bu sırada yaşananları gören çocuğun babası Bedrettin Ö. evinin balkonundan taş atan oğlunu yakalamak için sarktı. Ancak dengesini kaybeden adam bir anda balkondan zemine çakıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı adamı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırırken Hastanede tedavi altına alınan Bedrettin Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.