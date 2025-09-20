Menü Kapat
24°
Yaşam
 Nalan Güler Güven

Okulu mesken bellemiş! İzmir'de zehir tacirini polis enseledi

İzmir'de okul duvarı dibinde uyuşturucu satarken yakalan 39 yaşındaki M.A'nın evinden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi. Şüphelinin evinden uyuşturucu deposu çıktı. Ekipler 17 bin 290 adet uyuşturucu hap ve 601.9 gram esrar ele geçirdi.

Karabağlar İlçe Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde satışına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

UYUŞTURUCU SATARKEN YAKALANDI

Yapılan uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucunda M.A. (39) isimli şüpheli, ilçede bir okul duvarının dibinde alıcı kişiye poşet verdiği sırada suçüstü yakalandı. Poşette 400 kutu içinde toplam 5 bin 600 adet uyuşturucu hap ile 55 bin 300 TL ve 50 Euro nakit para bulundu.

Okulu mesken bellemiş! İzmir'de zehir tacirini polis enseledi

EVİNDEN KOLİLERCE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise 835 tablet içinde 11 bin 690 adet uyuşturucu hap ile satışa hazır 24 parça halinde toplam 601.9 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Okulu mesken bellemiş! İzmir'de zehir tacirini polis enseledi

10 YIL CEZASI VARMIŞ

Ayrıca yapılan UYAP sorgusunda M.A.’nın 105 ayrı dosyadan toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Olayla ilgili M.A. ve G.U. (30) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 20 Eylül’de adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Okulu mesken bellemiş! İzmir'de zehir tacirini polis enseledi
