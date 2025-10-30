Menü Kapat
19°
Otobüs kundaklanınca fark edildi! Aracın altından düzenek çıktı

Kahramanmaraş'ta park halindeki otobüs alev alev yandı. Kullanılmaz hale gelen otobüsün yanındaki başka bir aracın altına yerleştirilen düzenek bulundu. Bomba imha uzmanları olay yerine gelerek düzeneği etkisiz hale getirdi.

Kahramanmaraş Onikişubat'taki bir site içinde park halindeki 46 AJP 542 plakalı Isuzu marka otobüste henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Gece bekçileri, yangını fark ederek çevredeki diğer araçları uzaklaştırdı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Otobüs kundaklanınca fark edildi! Aracın altından düzenek çıktı

ARAÇ ALTINA SAKLANMIŞ DÜZENEK BULUNDU

Yangın sırasında çevrede önlemleri alan gece bekçileri, yaklaşık 30 metre mesafede park halindeki 27 AVE 457 plakalı aracın altında yanıp sönen mavi bir ışık fark etti. Aracı dikkatlice incelediklerinde, alt kısmına yerleştirilmiş bir şüpheli olduğu tespit edildi.

Otobüs kundaklanınca fark edildi! Aracın altından düzenek çıktı

BOMBA İMHA UZMANLARI İMHA ETTİ

Durumu telsizle bildirerek olay yerine takviye ekipleri ve imha uzmanlarını çağıran bekçiler, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çevredeki önlemleri arttırdı. Bomba imha uzmanı, düzeneği uzaktan kumandayla kontrollü bir şekilde imha etti.

Otobüs kundaklanınca fark edildi! Aracın altından düzenek çıktı

KUNDAKLAMAK İÇİN DÜZENEK KURMUŞLAR

İmha edilen düzeneğin Patlayıcı olmadığı belirlenirken yangın çıkarılması için kurulan bir sistem olduğunun değerlendirildiği öğrenildi. Polis ekiplerinin, olayın faillerini tespit etmek için geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi.

Otobüs kundaklanınca fark edildi! Aracın altından düzenek çıktı
