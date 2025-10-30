Otobüs kundaklanınca fark edildi! Aracın altından düzenek çıktı

Kahramanmaraş Onikişubat'taki bir site içinde park halindeki 46 AJP 542 plakalı Isuzu marka otobüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Gece bekçileri, yangını fark ederek çevredeki diğer araçları uzaklaştırdı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

ARAÇ ALTINA SAKLANMIŞ DÜZENEK BULUNDU

Yangın sırasında çevrede güvenlik önlemleri alan gece bekçileri, yaklaşık 30 metre mesafede park halindeki 27 AVE 457 plakalı aracın altında yanıp sönen mavi bir ışık fark etti. Aracı dikkatlice incelediklerinde, alt kısmına yerleştirilmiş bir şüpheli düzenek olduğu tespit edildi.

BOMBA İMHA UZMANLARI İMHA ETTİ

Durumu telsizle bildirerek olay yerine takviye ekipleri ve bomba imha uzmanlarını çağıran bekçiler, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çevredeki önlemleri arttırdı. Bomba imha uzmanı, düzeneği uzaktan kumandayla kontrollü bir şekilde imha etti.

KUNDAKLAMAK İÇİN DÜZENEK KURMUŞLAR

İmha edilen düzeneğin Patlayıcı olmadığı belirlenirken yangın çıkarılması için kurulan bir sistem olduğunun değerlendirildiği öğrenildi. Polis ekiplerinin, olayın faillerini tespit etmek için geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi.