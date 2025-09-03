Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Otobüste dehşet anları! Şoförü camdan uzanıp bıçakladı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde özel halk otobüsünde yaşananlar dehşete düşürdü. Aracın önünü kesen 3 kişi, şoförü kolundan bıçakladı. Yaşanan korkunç anlar araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 15:25

ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde özel halk otobüsünde kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü. Özel halk otobüsü şoförü Mehmet Kaymaz, durakta yolcu indirdiği sırada saldırıya uğradı. Aracın önü 3 kişi tarafından kesildi, şahıslardan biri Kaymaz'a bıçakla saldırdı. Şoför tarafındaki camdan bıçakla saldıran şahıs, sürücüyü kolundan bıçaklayarak gömleğini yırttı.

Otobüste dehşet anları! Şoförü camdan uzanıp bıçakladı

BABASININ CANINI BÖYLE KURTARDI

Araçta bulunan Kaymaz'ın oğlu Sinan Kaymaz, babasını sürücü koltuğundan çekerek bıçak darbelerinden kurtarmaya çalıştı. Yaralı bir şekilde otobüsü sürerek olay yerinden hızla uzaklaşan sürücü, ilerde bekleyen polislerin yanına gitti. Otobüsten inen sürücü, polislerden yardım istedi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Otobüste dehşet anları! Şoförü camdan uzanıp bıçakladı

"KENDİMİ KORUMASAYDIM BIÇAK KALBİME GELECEKTİ"

Yaşananları anlatan otobüs şoförü Mehmet Kaymaz, "Ben bu şahısları tanımıyorum. Bu olaydan bir gün önce önümü kestiler. Yine bu şekilde beni gasp etmeye çalıştılar. Benden haraç istediler. Aradan bir gün geçti, yine çalışıyordum işim bitti, eve dönüyordum. Tekrar önümü kestiler benden haraç istediler. Ben de kendimi korurken bıçak koluma geldi. Kendimi korumasaydım bıçak kalbime doğru gelebilirdi. Buradan devlet büyüklerime sesleniyorum, bugün başıma gelen yarın başkasının başına da gelebilir. Bu tür olayların önüne geçilebilmesi için önlem alınmasını istiyorum. Valimizden, belediye başkanımızdan, bütün büyüklerimize buradan sesleniyorum, bugün başıma gelen yarın başkasının başına da gelebilir. Bu tür olayların önüne geçilebilmesi için önlem alınmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Otobüste dehşet anları! Şoförü camdan uzanıp bıçakladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İzmir eğitim uçağı kazasında ölen kim? Pilot adayı Berfu Hatipoğlu'ndan acı haber
Kayseri’de 3 ayrı cinayet! Ölüm şekilleri hayrete düşürdü
ETİKETLER
#taciz
#bıçak saldırısı
#trafik güvenliği
#haliliye
#Suriyeli Göçmenler
#Güvenlik Şoför
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.