Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Pide salonunda gizemli mezar! Yemek yemeye gelen donup kalıyor

Isparta'da bir pide salonunun içinde yer alan mezarlık yemek yemeye gelenleri şaşkına çeviriyor. Dükkanın içinde bulunan 'yatır' gelenler tarafından öncelerde yadırgansa da daimi müşteriler bu duruma alışmış durumda. Öte yandan Uzun yıllar mezar sahibinin kim olduğu bilinmemesinin ardından yetkililere yapılan başvuru üzerine mezarın "Ayırt Dede" olarak kayıtlarda yer aldığı ortaya çıktı.

Pide salonunda gizemli mezar! Yemek yemeye gelen donup kalıyor
Isparta'da bir pide salonunun giriş kısmında bulunan görenleri şaşkına çeviriyor. Pide salonuna gelenler önce dua ediyor sonra yemeklerin yiyor. İşletme sahibinin yıllar önce satın aldığı mülkün bahçe bölümünde bulunan bu mezarlığın, o dönem dükkânın dış duvarının hemen dışında yer aldığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların mezarın bir "yatır" olduğunu söylemesi ve yapıya saygı gösterilmesi gerektiğini belirtmesi üzerine işletme sahibi mezarlığı restore ederek dükkânın içine alıp koruma altına aldı. Kimliği uzun yıllar bilinmeyen mezarın, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kayıtlarında "Ayırt Dede" olarak geçtiği belirlendi. Yöre halkının geçmişte kısmet, şifa ve adak için ziyaret ettiği bu yapının, bölgenin manevi mirası arasında önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi.

Pide salonunda gizemli mezar! Yemek yemeye gelen donup kalıyor

"SAYGIMIZDAN KORUMA ALTINA ALDIK"

İşletme Sahibi Fatih Ayverdi, "26 yıldır bu işletmeyi çalıştırıyoruz. Şu anda 45 yaşındayım ve kendimi bildim bileli bu mezarlık burada bulunuyor. Önceden mezarlık daha eski durumdaydı ve işletmenin dışında, bir duvarın arkasında ağacın altında duruyordu. Dükkan genişletilince mezarlık dükkanın içinde kaldı etrafını düzenledik ve temizledik. O günden bu yana da burayı bir yatır olarak biliyoruz" şeklinde konuştu.

Pide salonunda gizemli mezar! Yemek yemeye gelen donup kalıyor

"GECE NAL SESLERİ, TERLİK TIKIRTILARI..."

Daha önce bu bölgede yaşayanların kendilerine çeşitli hikâyeler anlattığını ifade eden Ayverdi, "Örneğin 90 yaşında bir teyze, çocukken geceleri terlik sesleri duyduğunu söylemişti. Başkaları ise geceleri bu bölgede birinin atla dolaştığını, sürekli nal sesleri geldiğini anlatıyordu. Burada bizden önce bir ev vardı ve biz bu mülkü satın aldıktan sonra işletmeye çevirdik. İşletmeyi kurarken de mezarlık zaten vardı ancak dışarıda kaldığı için kötü bir görüntü oluşturuyordu. Biz de içeri alıp bakımını yaptık. Mezarlığın ortasından geçen bir ağaç vardı, zamanla kurudu ve koruyamadığımız için kesmek zorunda kaldık" dedi.

Pide salonunda gizemli mezar! Yemek yemeye gelen donup kalıyor

"BAŞTA KORKUYORDUK AMA ZAMANLA ALIŞTIK VE SAHİP ÇIKTIK"

İlk yıllarda işletmede çalışırken ister istemez tereddüt edip korktuklarını belirten Ayverdi, "İlk zamanlar biraz korkuyorduk ancak zamanla alıştık. Temiz tuttuktan sonra bir zararı olmadığını gördük. Artık korkmuyoruz. Her gün kendisine bir Fatiha Suresi okuyoruz. Bu mezarlığın kime ait olduğunu ise bilmiyoruz. Çok araştırdık ama bir sonuç bulamadık. Tahminimizce yaklaşık 100 yıllık bir mezarlık çünkü bu ev inşa edildiğinden beri burada olduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Pide salonunda gizemli mezar! Yemek yemeye gelen donup kalıyor
#İsparta
#mezar
#tarih
#Pide Salonu
#Yerel Kültür
#Ayırt Dede
#Yaşam
