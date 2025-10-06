Piknik yaparken yılan saldırısı! Genç kadını ısırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ailesiyle piknik yapan 26 yaşındaki Gamze A. yılan saldırısına uğradı. Karagölet mahallesindeki hobi bahçesine piknik için kadını yılan ısırdı.

Sol bacağından ısırılan kadını ailesi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaçan yılanın cinsi ise belirlendi. Yılanın bozyörük yılanı olduğu açıklandı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.