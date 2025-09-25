Polis alarma geçti! Vatandaşlara kritik çağrı: Sakın inanmayın!

Bursa'da son dönemde artan dolandırıcılık vakalarının ardından polis ekipleri harekete geçti. Vatandaşların dolandırıcıların tuzağına düşmemesi için çalışma başlatan ekipler, geniş çaplı bir bilgilendirme yaptı. Özellikle pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlara tek tek ulaşarak muhtemel dolandırıcılık yöntemlerini anlatan polis ekipleri, ellerindeki broşürleri vatandaşlara uzattı.

"TANIMADIĞINIZ KİŞİLERE PARA GÖNDERMEYİN"

Ekipler vatandaşlara "Kesinlikle tanımadığınız kişilere para göndermeyin, telefonla arayan ve kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtan şahıslara inanmayın" uyarısında bulundu.

POLİS EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Yoğun ilgi gören çalışmada, polis ekiplerinin vatandaşlarla birebir sohbet ederek anlattıkları güvenlik tedbirleri cep telefonu kameralarına da yansıdı. Vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek polis ekiplerine teşekkür etti.