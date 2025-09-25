Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Polis alarma geçti! Vatandaşlara kritik çağrı: Sakın inanmayın!

Bursa'da artan dolandırıcılık vakalarından sonra polis ekipleri, geniş çaplı bir bilgilendirme çalışmasına imza attı. Sokaktaki vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, "Telefonla arayan ve kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtan şahıslara inanmayın" uyarısında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 09:47

'da son dönemde artan vakalarının ardından ekipleri harekete geçti. Vatandaşların dolandırıcıların tuzağına düşmemesi için çalışma başlatan ekipler, geniş çaplı bir bilgilendirme yaptı. Özellikle pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlara tek tek ulaşarak muhtemel dolandırıcılık yöntemlerini anlatan polis ekipleri, ellerindeki broşürleri vatandaşlara uzattı.

Polis alarma geçti! Vatandaşlara kritik çağrı: Sakın inanmayın!

"TANIMADIĞINIZ KİŞİLERE PARA GÖNDERMEYİN"

Ekipler vatandaşlara "Kesinlikle tanımadığınız kişilere para göndermeyin, telefonla arayan ve kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtan şahıslara inanmayın" uyarısında bulundu.

Polis alarma geçti! Vatandaşlara kritik çağrı: Sakın inanmayın!

POLİS EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Yoğun ilgi gören çalışmada, polis ekiplerinin vatandaşlarla birebir sohbet ederek anlattıkları tedbirleri cep telefonu kameralarına da yansıdı. Vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek polis ekiplerine teşekkür etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elektrikli araç yangınlarına sıra dışı çözüm: Batarya 6 metre uzağa fırlatılacak
Yangında küçük kızını kurtardı, evi gözü önünde kül oldu
Kırıkkale'de husumetliler birbirine girdi! Silahın çıktığı kavgada kan döküldü
ETİKETLER
#bursa
#dolandırıcılık
#polis
#güvenlik
#Bilgilendirme
#Pazar Yeri
#Vatandaş Bilgilendirme
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.