Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Roberto Carlos öldü mü? Sosyal medyada iddialar arttı

Brezilyalı eski millî futbolcu ve teknik direktörü olan Roberto Carlos öldü mü merak edilirken sosyal medyada asılsız iddialar konuşulmaya devam ediyor. Milyonların severek izlediği futbolcunun ufak bir operasyon geçirdiği de paylaşıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Roberto Carlos öldü mü? Sosyal medyada iddialar arttı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 16:45

Son günlerde sosyal medyada yer alan Roberto Carlos öldü iddiaları devam ederken, oyuncu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Öldü iddialarına cevap geldi.

ROBERTO CARLOS ÖLDÜ MÜ?

Efsane oyuncu Roberto Carlos'un kalp krizi geçirdiği iddiası sosyal medyada kısa sürede dolaşıma girdi. Milyonların sevdiği ismin hayatını kaybettiği iddiaları da günden güne artarken Carlos, Instagram hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu ve kalp krizi geçirmediğini belirtti.

Roberto Carlos öldü mü? Sosyal medyada iddialar arttı

ROBERTO CARLOS YAŞIYOR MU?

Oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile sağlık durumunu açıkladı. Açıklama şöyle oldu:

"Son zamanlarda dolaşan bazı bilgileri açıklığa kavuşturmak isterim. Tıbbi ekibimle önceden planlanmış, önleyici bir tıbbi işlem geçirdim. İşlem başarılı geçti ve durumum iyi. Kalp krizi geçirmedim. İyileşme sürecim iyi ilerliyor; yakında tamamen formuma kavuşmayı ve profesyonel ile kişisel sorumluluklarıma geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

Roberto Carlos öldü mü? Sosyal medyada iddialar arttı


Gösterilen tüm destek, ilgi ve endişe mesajları için içtenlikle teşekkür ederim. Herkesi, endişelenecek bir durum olmadığı konusunda rahatlatmak isterim. Bana özenle bakan tüm sağlık ekibine yürekten teşekkür ederim."

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.