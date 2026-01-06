Roberto Carlos öldü mü? Sosyal medyada iddialar arttı

Son günlerde sosyal medyada yer alan Roberto Carlos öldü iddiaları devam ederken, oyuncu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Öldü iddialarına cevap geldi.

ROBERTO CARLOS ÖLDÜ MÜ?

Efsane oyuncu Roberto Carlos'un kalp krizi geçirdiği iddiası sosyal medyada kısa sürede dolaşıma girdi. Milyonların sevdiği ismin hayatını kaybettiği iddiaları da günden güne artarken Carlos, Instagram hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu ve kalp krizi geçirmediğini belirtti.

ROBERTO CARLOS YAŞIYOR MU?

Oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile sağlık durumunu açıkladı. Açıklama şöyle oldu:

"Son zamanlarda dolaşan bazı bilgileri açıklığa kavuşturmak isterim. Tıbbi ekibimle önceden planlanmış, önleyici bir tıbbi işlem geçirdim. İşlem başarılı geçti ve durumum iyi. Kalp krizi geçirmedim. İyileşme sürecim iyi ilerliyor; yakında tamamen formuma kavuşmayı ve profesyonel ile kişisel sorumluluklarıma geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.



Gösterilen tüm destek, ilgi ve endişe mesajları için içtenlikle teşekkür ederim. Herkesi, endişelenecek bir durum olmadığı konusunda rahatlatmak isterim. Bana özenle bakan tüm sağlık ekibine yürekten teşekkür ederim."