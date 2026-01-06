Türkler uzun yaşam listesinde kaçıncı sırada? İşte dünyanın en uzun yaşayan ülkeleri

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sosyal ve ekonomik refah, genetik faktörler ve hayat kalitesi gibi birçok etken yaşam süresini doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda ülkelerin yaşam süreleri de birbirinden farklılık gösteriyor. Yapılan küresel araştırmalar da dünyanın en uzun yaşayan ülkelerini ortaya çıkardı. Peki, Türkler kaç sene yaşıyor? İşte yanıtı…
Dünyanın en uzun yaşayan ülkeleri listesinde birbirinden farklı coğrafyalardaki ülkeler bulunuyor. En uzun yaşam süresine sahip ülkede ortalama beklenti ise 86,5 yıla dayanıyor. Yine listede yer alan ülkelerin büyük kısmının da Avrupa’da olması oldukça dikkat çekiyor. Diğer yandan farklı beslenme alışkanlıkları ve ekonomik koşulları ile Türkiye’nin en uzun yaşayan ülkeleri sıralamasındaki yeri ise merak uyandırıyor…
15 NUMARA AVUSTRALYA
Yaşam beklentisi: 83.1
14 NUMARA NORVEÇ
Yaşam beklentisi: 83.1
13 NUMARA FRANSA
Yaşam beklentisi: 83.1
12 NUMARA İSRAİL
Yaşam beklentisi: 83.3
11 NUMARA İSVEÇ
Yaşam beklentisi: 83.3
10 NUMARA GÜNEY KORE
Yaşam beklentisi: 83.5
9 NUMARA İTALYA
Yaşam beklentisi: 83.8
8 NUMARA İSPANYA
Yaşam beklentisi: 84.0
7 NUMARA İSVİÇRE
Yaşam beklentisi: 84.1
6 NUMARA ANDORRA
Yaşam beklentisi: 84.1
5 NUMARA JAPONYA
Yaşam beklentisi: 84.2
4 NUMARA LİHTENŞTAYN
Yaşam beklentisi: 84.9
3 NUMARA HONG KONG
Yaşam beklentisi: 85.6
2 NUMARA SAN MARİNO
Yaşam beklentisi: 85.7
1 NUMARA MONAKO
Yaşam beklentisi: 86.5
Türkiye'de yaşam beklentisi 77.2 olarak belirlenirken, en uzun yaşayan ülkeler listesinde 45 numaraya yerleşti.