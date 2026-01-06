Menü Kapat
Türkler uzun yaşam listesinde kaçıncı sırada? İşte dünyanın en uzun yaşayan ülkeleri

Ocak 06, 2026 16:30
1
dünyanın en uzun yaşayan ülkeleri

Sosyal ve ekonomik refah, genetik faktörler ve hayat kalitesi gibi birçok etken yaşam süresini doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda ülkelerin yaşam süreleri de birbirinden farklılık gösteriyor. Yapılan küresel araştırmalar da dünyanın en uzun yaşayan ülkelerini ortaya çıkardı. Peki, Türkler kaç sene yaşıyor? İşte yanıtı…

2
Türkiye

Dünyanın en uzun yaşayan ülkeleri listesinde birbirinden farklı coğrafyalardaki ülkeler bulunuyor. En uzun yaşam süresine sahip ülkede ortalama beklenti ise 86,5 yıla dayanıyor. Yine listede yer alan ülkelerin büyük kısmının da Avrupa’da olması oldukça dikkat çekiyor. Diğer yandan farklı beslenme alışkanlıkları ve ekonomik koşulları ile Türkiye’nin en uzun yaşayan ülkeleri sıralamasındaki yeri ise merak uyandırıyor…

3
AVUSTRALYA

DÜNYANIN EN UZUN YAŞAYAN ÜLKELERİ

15 NUMARA AVUSTRALYA

Yaşam beklentisi: 83.1

4
14 NUMARA NORVEÇ

14 NUMARA NORVEÇ

Yaşam beklentisi: 83.1

5
FRANSA

13 NUMARA FRANSA

Yaşam beklentisi: 83.1

6
İSRAİL

12 NUMARA İSRAİL

Yaşam beklentisi: 83.3

7
İSVEÇ

11 NUMARA İSVEÇ

Yaşam beklentisi: 83.3

8
GÜNEY KORE

10 NUMARA GÜNEY KORE

Yaşam beklentisi: 83.5

9
İTALYA

9 NUMARA İTALYA

Yaşam beklentisi: 83.8

10
İSPANYA

8 NUMARA İSPANYA

Yaşam beklentisi: 84.0

11
İSVİÇRE

7 NUMARA İSVİÇRE

Yaşam beklentisi: 84.1

12
ANDORRA

6 NUMARA ANDORRA

Yaşam beklentisi: 84.1

13
JAPONYA

5 NUMARA JAPONYA

Yaşam beklentisi: 84.2

14
LİHTENŞTAYN

4 NUMARA LİHTENŞTAYN

Yaşam beklentisi: 84.9

15
HONG KONG

3 NUMARA HONG KONG

Yaşam beklentisi: 85.6

16
SAN MARİNO

2 NUMARA SAN MARİNO

Yaşam beklentisi: 85.7

17
MONAKO

1 NUMARA MONAKO

Yaşam beklentisi: 86.5

18
Türk insanı

Türkiye'de yaşam beklentisi 77.2 olarak belirlenirken, en uzun yaşayan ülkeler listesinde 45 numaraya yerleşti. 

