Türkler uzun yaşam listesinde kaçıncı sırada? İşte dünyanın en uzun yaşayan ülkeleri

Dünyanın en uzun yaşayan ülkeleri listesinde birbirinden farklı coğrafyalardaki ülkeler bulunuyor. En uzun yaşam süresine sahip ülkede ortalama beklenti ise 86,5 yıla dayanıyor. Yine listede yer alan ülkelerin büyük kısmının da Avrupa’da olması oldukça dikkat çekiyor. Diğer yandan farklı beslenme alışkanlıkları ve ekonomik koşulları ile Türkiye’nin en uzun yaşayan ülkeleri sıralamasındaki yeri ise merak uyandırıyor…