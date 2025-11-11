Sadece 1 ay boyunca ağaçların diplerinden toplanıyor! Kilosu 500 liraya kadar çıkıyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde şimşek ve gök gürültüsünden sonra çıkan mantarlar yöre halkının geçim kaynağı haline geldi. 1 ay boyunca ağaç diplerinden toplanan mantarlar ilk etapta 500 liradan, daha sonra ise 350-450 TL'den satılıyor. Her yıl Kasım ve Aralık aylarında yağmurların yağmasıyla kendiliğinden yetişen mantarlar yaprakların altından özenle çıkarılıyor.

"KİLOSU 350-450 TL"

Ormandan mantar toplayıp ilçe meydanında satan Osman Günay, "Mantarları ormandan kendimiz topluyoruz. Bazı bölgelerde Kanlıca mantarı diyorlar. Bizim bölgede Çıntar da diyorlar. Ekmek parası çıkarıyoruz. Toplayıp gelip satıyoruz. Bugün için 350 ile 450 TL arasında satılıyor" dedi. Bir başka mantar satıcısı İlkay Öncel ise; "Kumluca'nın yerel bir yetişen mantarı bu. Ormanlarda çıkıyor. Kendi haline büyüyor. Çok doğal çok lezzetli bir yiyeceğimiz. Kavurması olur. Kızartması olur. Kebabı olur. Her türlü yemeği olur. 350 TL kilosu" dedi.

AĞAÇLARIN DİPLERİNDEN TOPLANIYOR

Durmuş Ergül; "Bu Allah tarafından ormanda çam ağaçlarının altında çıkar. Bir ay sürer. Topluyoruz, toplayanlardan alıyoruz. Burada (şehir meydanında) satıyoruz. Bir ay bir sezonu var. 500 TL'den başladı. Şu an 300 TL. Ormanda çoğaldıkça fiyatlar düşüyor. Geçen sen Türkiye'nin hiçbir yerinde mantar çıkmadı. Gök gürültüsü olunca yağmur ne kadar çok yağarsa rutubet olursa mantar o kadar çok çıkıyor" dedi.

"ŞİMŞEK ÇAKIP, GÖK GÜRLEDİĞİNDE KENDİLİĞİNDEN ÇIKIYOR"

Aslı Uysal; "İlçeye bağlı Karacaören, Yenikışla köylerinden bu mantarları topluyoruz. Çam mantarı bunlar. Çam ağaçlarının dibindeki porların (küflenmiş çürümüş çam yaprakları) altında yetişiyor. Yağmur yağınca şimşek ve göl gürültüsüyle çıkıyor. En doğal etten daha lezzetli. Senede bir kere çıkıyor. Gelip almanızı tavsiye ederim. En azından bir tadına bakın memnun kalırsınız. Yağmurlu havalarda elbette çıkıyor. Ama gök gürültüsü ve şimşekte daha güzel çıkıyor. Yetişiyor" dedi.