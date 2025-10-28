Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Sadece 1 saat yalnız bıraktı! Geri döndüğünde gözlerine inanamadı

Antalya'da 72 yaşındaki avukat, bakıcısı tarafından evinde ölü bulundu. Evden sadece 1 saatliğine ayrılan bakıcı geri döndüğünde yaşlı adamı yerde yüz üstü yatar vaziyette buldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 09:30

Muratpaşa'da saat 17.00 sularında meydana gelen acı olayda 72 yaşındaki Enver Kaynak'ın bakıcı eve geldiğinde gördüğü manzara karşısında dehşete düştü.

Sadece 1 saat yalnız bıraktı! Geri döndüğünde gözlerine inanamadı

ANKARA BAROSU'NA KAYITLI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaşamını 'da sürdüren, kalp rahatsızlığı ve şeker gibi kronik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen Ankara Barosu'na kayıtlı 72 yaşındaki Enver Kaynak'ı bakıcısı evde bırakarak bir süreliğine dışarı çıktı.

Sadece 1 saat yalnız bıraktı! Geri döndüğünde gözlerine inanamadı

SADECE 1 SAATLİĞİNE YANINDAN AYRILDI

Yaklaşık 1 saat sonra eve geri dönen kadın yaşlı adamı yerde yüz üstü yatar vaziyette buldu. Daha önce de birkaç kez düşerek yaralandığı öğrenilen Kaynak'ın durumunu kontrol eden bakıcısı yaşlı adamın nefes almadığını fark etti.

Sadece 1 saat yalnız bıraktı! Geri döndüğünde gözlerine inanamadı

OTOPSİ YAPILACAK

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Evde yapılan incelemesinin ardından Kaynak'ın cansız bedeni kesin nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaynak'ın bakıcısı ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sadece 1 saat yalnız bıraktı! Geri döndüğünde gözlerine inanamadı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bursa’da inşaat bekçisi kulübesinde ölü bulundu!
Şantiye bekçisi kulübesinde ölü bulundu
ETİKETLER
#antalya
#avukat
#ölüm
#düşme
#hastalık
#Ankara Barosu
#Tanımsız
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.