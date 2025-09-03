Sahte şeyhin serveti şoke etti! Hayatı boyunca hiç çalışmamış

Diyarbakır'da 2 yıl önce kendini şeyh olarak tanıtan A.A. hakkında ortaya çıkanlar şaşkına çevirdi. Sahte şeyh hakkında başlatılan 2 soruşturmada, dergah kurduğu, para karşılığı muska hazırladığı, özel müşterilerini ise başka bir semtte ağırladığı ortaya çıktı. Yeterli delil olmadığı için takipsizlik kararı verilse de, MASAK raporları ağızları açık bıraktı.

175 MİLYONLUK MAL VARLIĞI

MASAK'tan gönderilen raporda hayatı boyunca bir iş yapmayan şahsın kendi ve akrabaları adına 175 milyon lira malvarlığı tespit edildi. Raporda, 2019-2023 yılları arasında A.A.'nın hesaplarında para giriş-çıkışı olduğu, nakit işlemler ve transferlerde önemli hareketlilik bulunduğu tespit edildi. Ayrıca A.A.'nın üzerine kayıtlı gayrimenkuller ve aracın yanı sıra, eşi ve çocuklarının da herhangi bir resmi geliri olmamasına rağmen ciddi mal varlıklarına sahip olduğu tespit edildi. İncelemede mal varlıklarının A.A.'nın akrabaları ve müritlerinin çocuklarının üzerine geçirdiği ortaya çıktı.

7 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Başsavcılık bunun üzerine takipsizlik kararını kaldırdı. Şüpheli A.A. ile oğlu C.A. hakkında 17 yıla kadar, diğer 8 şüpheli hakkında ise suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşması Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.