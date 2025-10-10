Çaldıklarıyla evini müzeye çevirdi! Turizm Bakanlığı soruşturma başlattı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye ilçesinde iki şüphelinin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

EVDEN ÇIKANLAR PES DEDİRTTİ

Adreslerde yapılan aramalarda 4 heykel, 11 kitabe, 1 tablo ve 4 kitabe koruma kabı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.