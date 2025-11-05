Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Şaşkına çeviren kurtuluş! Kamyonet ikiye bölündü sürücü 50 metre sürüklendi

Aydın'da görenleri şaşkına çeviren kaza! Trenin çarptığı kamyonet ikiye bölünürken, çarpmanın etkisiyle 50 metre sürüklenen sürücü ise incir bahçesinde yaralı olarak kurtuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 12:31
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 12:31

'de meyda gelen olay görenleri şaşkına çevirdi. Saat 10.45 sıralarında hemzemin geçitte meydana gelen olayda sadece çiftliğe giriş çıkışlarda kullanılan ve kişiye özel olarak açıldığı öğrenilen hemzemin geçitten geçmekte olan Ertan S. yönetimindeki 09 AAG 403 plakalı kamyonete, İzmir-Denizli seferini yapan 32701 sefer sayılı M.C. idaresindeki yolcu treni çarptı.

Şaşkına çeviren kurtuluş! Kamyonet ikiye bölündü sürücü 50 metre sürüklendi

SÜRÜCÜ 50 METRE SÜRÜKLENDİ KAMYONET İKİE BÖLÜNDÜ

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen kamyonet daha sonra incir bahçesine savrularak ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri yaralı sürücüyü kamyonetten çıkararak hastaneye kaldırdı. Kazada yaralanan sürücünün Tozkoparan Çiftliği'nde çalıştığı öğrenilirken, hemzemin geçidinin de çiftliğe özel olduğu öğrenildi.

Şaşkına çeviren kurtuluş! Kamyonet ikiye bölündü sürücü 50 metre sürüklendi

TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Kazadan sonra seferleri kısa süreliğine durduğu için trendeki bazı yolcular trenden inerek gidecekleri istikamete kara yolu ile devam etti. Güvenlik güçleri tarafından el konulan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şaşkına çeviren kurtuluş! Kamyonet ikiye bölündü sürücü 50 metre sürüklendi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hindistan'da dehşete düşüren kaza! Perona yaklaşan tren yolcuları biçti
Yolcu treni hemzemin geçitte motosiklete çarptı
ETİKETLER
#kaza
#aydın
#tren
#kamyon
#efeler
#Hemzemin Geçidi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.