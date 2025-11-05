Şaşkına çeviren kurtuluş! Kamyonet ikiye bölündü sürücü 50 metre sürüklendi

Aydın Efeler'de meyda gelen olay görenleri şaşkına çevirdi. Saat 10.45 sıralarında hemzemin geçitte meydana gelen olayda sadece çiftliğe giriş çıkışlarda kullanılan ve kişiye özel olarak açıldığı öğrenilen hemzemin geçitten geçmekte olan Ertan S. yönetimindeki 09 AAG 403 plakalı kamyonete, İzmir-Denizli seferini yapan 32701 sefer sayılı M.C. idaresindeki yolcu treni çarptı.

SÜRÜCÜ 50 METRE SÜRÜKLENDİ KAMYONET İKİE BÖLÜNDÜ

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen kamyonet daha sonra incir bahçesine savrularak ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri yaralı sürücüyü kamyonetten çıkararak hastaneye kaldırdı. Kazada yaralanan sürücünün Tozkoparan Çiftliği'nde çalıştığı öğrenilirken, hemzemin geçidinin de çiftliğe özel olduğu öğrenildi.

TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Kazadan sonra tren seferleri kısa süreliğine durduğu için trendeki bazı yolcular trenden inerek gidecekleri istikamete kara yolu ile devam etti. Güvenlik güçleri tarafından el konulan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.