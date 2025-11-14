Menü Kapat
Şaşkına çeviren yetenek! Hisleriyle su bulan adam çiftçilerin kurtarıcısı oldu

Mersin'de yaşayan 64 yaşındaki Ali Dayıcık yazın kuraklık dönemlerinde hisleriyle yer altı suyu buluyor. Çiftçilere yardım eden Dayıcık suyu bulduğunda vücudunda elektrik çarpmasına benzeyen bir etki oluşuyor. Ayrıca 64 yaşındaki adam görüntülü konuşma aracılığıyla da kendisini arayanlara yardımcı oluyor.

Silifke'de yaşayan 64 yaşındaki Ali Dayıcık yeteneğiyle görenleri şaşkına çeviriyor. Yaz aylarında sıcaklıklardan dolayı kuraklık yaşayan çiftçilere yardım eden Dayıcık, 15-20 dakika içerisinde hisleriyle yer altı kaynak sularını bulabiliyor. Yaşlı adamın suyu bulduğunda vücudu elektrik çarpmış gibi bir tepki veriyor.

Şaşkına çeviren yetenek! Hisleriyle su bulan adam çiftçilerin kurtarıcısı oldu

TELEFONLA BİLE SU BULABİLİYOR

Su kaynaklarını herhangi bir malzeme kullanmadan hisleri ile bulan Ali Daycık’a, Türkiye’nin dört bir yanından su bulması için telefonla talep geliyor. Cep telefonu aracılığıyla da vatandaşlara yardımcı olan Dayıcık, ne miktarda su var ve kaç metrede olduğunu da yine tespit edebiliyor.

Şaşkına çeviren yetenek! Hisleriyle su bulan adam çiftçilerin kurtarıcısı oldu

"BU YETENEĞİMİ 25 YIL ÖNCE FARK ETTİM"

Bu yeteneğini, 25 yıl önce bahçesinde su bulmak için çalışma yaparken fark ettiğini söyleyen Dayıcık, "25 yıl önce tarlama sucu ve mühendis getirdim. Birkaç defa denememize rağmen suyu bulamadık. Bende bu işi kafaya taktım. Beni merak sardı. Sonrasında kendi imkanlarımla tarlamda su buldum. Akan yer altı suyunun üstünden geçtiğimde elektrik çarpmış gibi oluyorum. Türkiye’nin dört bir yanına gitmeden cep telefonu aracılığıyla su buldum. Su bulurken her hangi bir malzeme kullanmıyorum. Malzeme kullansam bile suyun bulunduğu yerde malzeme elimden fırlıyor. Biz kimseyi kandırmıyoruz. Denesinler görsünler" dedi.

Şaşkına çeviren yetenek! Hisleriyle su bulan adam çiftçilerin kurtarıcısı oldu

"ALİ AĞABEY SU İHTİYACIMIZI KARŞILIYOR"

Su ihtiyacı olanların sürekli Ali Dayıcık’ı aradığını belirten mahalle komşusu Abdullah Dal, "Ali ağabeyimiz yöremizin insanı. Su ihtiyacı olanlar Ali ağabeyimizi arayıp buluyorlar. Araziye gitmeden de bakıp bulabiliyor. Suyun üzerine geldiğinde bir hareketler oluyor. Allah vergisi. Ali ağabeyimiz suya ihtiyacı olanlara yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Şaşkına çeviren yetenek! Hisleriyle su bulan adam çiftçilerin kurtarıcısı oldu

"DEĞNEKLE HAREKETLE BİR ŞEKİLDE BULUYOR"

Dayıcık’ın su bulduğunu duyduklarını söyleyen bölge halkından Hüseyin Sayım ise "Ali kardeşimizin su bulduğunu duyuyoruz. Su ile bizim işimiz olmadığı için biz yaptırmadık. Ama komşular suya baktırıyorlar. Ali ağabeyimizin baktığı yerden su çıkıyor. Değnekle hareketle bir şekilde buluyor. Allah'ın hikmeti diyelim" şeklinde konuştu.

Şaşkına çeviren yetenek! Hisleriyle su bulan adam çiftçilerin kurtarıcısı oldu

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA İLE DE SU BULUYOR

Kahramanmaraş’ta ikamet eden ve cep telefonu ile su bulduğunu anlatan Abdurrahman Demir de "Ali kardeşimizi aradım. Suyu bulan adam mısın dedim. Ben telefonla su bulurum dedi. İki yerde su aradık cep telefonuyla. Aradık. Dediği yere sondajı vurduk, su çıktı" diye konuştu.

Şaşkına çeviren yetenek! Hisleriyle su bulan adam çiftçilerin kurtarıcısı oldu
