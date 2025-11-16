Menü Kapat
TGRT Haber
16°
 Baran Aksoy

Sıcaklıklar düştü, her yer beyaza büründü! Adana'ya bile kar yağdı

Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok noktada kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle de bazı yollar ulaşıma kapandı.

KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
16.11.2025
16:29
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
16:36

Kasım ayının ortasına gelinmesiyle birlikte 'nin birçok noktasında etkili olmaya başladı. Kar yağışının etkili olduğu şehirlerde bazı yollar da ulaşıma kapandı. Kar yağışının olmadığı yerler de ise sağanak hayatı felç etti. Ev ve iş yerlerini su bastı.

SİİRT'TE KARDA ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI

Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı yolları beyaza bürüdü. Yolda mahsur kalan araçlar, ekipler tarafından kurtarıldı. Pervari ilçesine bağlı Geçittepe grup köy yolunda kar yağışı etkili oldu.

Sıcaklıklar düştü, her yer beyaza büründü! Adana'ya bile kar yağdı

MARDİN'DE SAĞANAK SONRASI SU BASKINI

Mardin'de sağanak etkili oldu. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Zemin kattaki ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kızıltepe ilçesinde dereler taşınca, tarım arazileri su altında kaldı. Diyarbakır'da da benzer manzaralar vardı. Sağanak su baskınlarına neden oldu. Yollar alt geçitler suyla doldu.

Sıcaklıklar düştü, her yer beyaza büründü! Adana'ya bile kar yağdı

ERZURUM'DA KAR ETKİLİ OLDU

Erzurum'un Palandöken ilçesinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar çıktı. Kış lastiği takmayan sürücüler, yolda ilerlemekte zorlandı. Ekipler, yolların kapanmaması için harekete geçti.

Sıcaklıklar düştü, her yer beyaza büründü! Adana'ya bile kar yağdı

KAYSERİ DE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kayseri'de de kent merkezi beyaza büründü. Hava sıcaklığı sıfıra düşen kentte kar temizleme çalışması yapıldı. Erciyes Dağı'nın yüksek rakımlı noktalarında kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Sıcaklıklar düştü, her yer beyaza büründü! Adana'ya bile kar yağdı

ADANA'NIN YÜKSEKLERİ DE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Adana'ya bile kar yağdı. Kentin yüksek kesimleri sıcaklıkların düşmesiyle kara teslim oldu. Bazı yollar ulaşıma kapandı. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Sıcaklıklar düştü, her yer beyaza büründü! Adana'ya bile kar yağdı
