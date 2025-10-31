Siirt'te aile katliamı: Ölü ve yaralılar var

Siirt'in Kurtalan ilçesinde aile katliamı yaşandı. Fırat Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında yaşanan olaya göre; O.A. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle ailesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan O.A. dehşet saçtı.

AMCASI VE YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ

Yanındaki tabancayla ailesine kurşun yağdıran O.A., amcası Ö.A ve yengesi M.A.'yı öldürdü. Annesi M.A. ile birlikte diğer amcası F.A. ve yengesi N.A.'yı da vuran saldırgan olay yerinden kaçtı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli O.A., polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun devam ettiği bildirildi.